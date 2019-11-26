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РИА Новости

Оскорбление или напоминание? Фрески Арнаутова раскололи Сан-Франциско

10:06 26.11.2019 (обновлено: 10:07 26.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевВход в школу имени Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско
Вход в школу имени Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Вход в школу имени Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско
САН-ФРАНЦИСКО, 26 ноя – РИА Новости, Михаил Тургиев. За входной дверью средней школы имени Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско – широкая крутая лестница вверх. На площадке наверху посетителей встречает небольшая статуя этого президента, а все стены вокруг покрыты посвященными ему фресками. Они принадлежат кисти русского художника Виктора Арнаутова, а судьба их оказалась под угрозой. Корреспондент РИА Новости побывал в этой школе и попытался разобраться, что думают об этом причастные к конфликту люди.

Цвет искусства

Противниками серии работ под названием "Жизнь Вашингтона", которые около 90 лет украшали лобби школы, выступили активисты, которые сочли, что некоторые из изображений оскорбляют чувства коренных жителей Америки: индейцев и афроамериканцев. А конкретно – доставляют дискомфорт детям, которые учатся в школе и каждый день проходят мимо этих фресок.
На запросы РИА Новости с просьбой прокомментировать ситуацию одна авторы инициативы – Эйми Андерсон как представитель индейцев и Марипоса Виллалуна как представитель афроамериканцев – не ответили. Андерсон ранее в интервью местным СМИ ссылалась на слова своего сына, который, как она утверждала, старается не смотреть на стены, проходя мимо.
© РИА Новости / Михаил ТургиевТемнокожие рабы трудятся на плантации Джорджа Вашингтона, фреска работы Виктора Арнаутова
Темнокожие рабы трудятся на плантации Джорджа Вашингтона, фреска работы Виктора Арнаутова
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Темнокожие рабы трудятся на плантации Джорджа Вашингтона, фреска работы Виктора Арнаутова
Главные претензии относятся в большой композиции, где перед Вашингтоном лежит мертвый индеец, а также к паре изображений, где изображены темнокожие рабы, трудящиеся на плантациях того же Джорджа Вашингтона. Всего в холле 13 работ.
Получив обращение активистов, власти от образования сначала тайно приняли единогласное решение закрасить исторические полотна. Против активно выступили деятели искусства и ассоциация выпускников, причем не только в США но и из других стран. Под давлением общественности решение было пересмотрено, и сейчас решается, как не уничтожить, а просто закрыть. Защитники оспаривают и такой подход и обратились в суд.

Родители и жители

Людей около школы уже немного, учебный день закончился. Родители подъезжают, чтобы забрать детей.
"Нам ребенок что-то говорил об этом, но мы первый год в этой школе, так что не очень в курсе этой истории", - говорит афроамериканка.
Темнокожих детей немного. Большинство выходящих – азиатской и европейской внешности. В минивэне у обочины – две женщины и дети, внешне похожие на коренных американцев, то есть индейцев. Окна открыты.
© РИА Новости / Михаил ТургиевСтатуя Джорджа Вашингтона в школе с фресками Виктора Арнаутова
Статуя Джорджа Вашингтона в школе с фресками Виктора Арнаутова
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Статуя Джорджа Вашингтона в школе с фресками Виктора Арнаутова
"Мы не очень хотим говорить. А вы что думаете?", - отвечают они вопросом на вопрос, переглядываясь между собой. Одна из женщин помоложе, другая – старшего возраста.
"Наверное, не надо их закрывать, надо объяснять их смысл", - отвечаю им.
"Мы коренные американцы. И это другой взгляд. Это действительно тяжело – видеть такие изображения", - говорит женщина помоложе. Вторая кивает. От дальнейшего общения они вежливо отказываются.
"Я не знаю, что сказать. По мне так это не большая проблема", - говорит белая женщина. Она признается, что дочь что-то рассказывала ей об этом, но сама она не знает, что изображено на картине. Посмотрев на фотографии, повторяет уже озвученное: "С моей точки зрения, это не так важно".
"Я очень переживаю по этому поводу. Очень важно, чтобы они (фрески) остались как есть", - признается другая белая женщина. Диана Робинсон живет рядом со школой и вышла выгулять собаку как раз вдоль ее забора.
© РИА Новости / Михаил ТургиевФреска работы Виктора Арнаутова с мертвым индейцем
Фреска работы Виктора Арнаутова с мертвым индейцем
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Фреска работы Виктора Арнаутова с мертвым индейцем
По ее словам, в чате местных жителей тема активно обсуждается. И большая часть высказывается за сохранение изображений.
"Там есть несколько человек, которые категорично считают, что фрески оскорбительные и расистские. Но их единицы", - говорит Робинсон. Такое отношение она считает странным, но происходящее отражает состояние общества, полагает женщина.
"Грустно, что школа не видит образовательных возможностей в этом. Они давно должны были внести это в программу. В лобби должны быть объяснения истории этих изображений, иначе люди будут видеть только картину, не понимая полностью контекст", - считает Робинсон.
Арнаутов работал с известным мексиканским художником Диего Риверой и перенимал его технику. Он писал по мокрой штукатурке, что делает фрески неотделимыми от стены. Его работы есть и в других местах Сан-Франциско.
© РИА Новости / Михаил ТургиевВход в школу имени Джорджа Вашингтона с фресками Виктора Арнаутова
Вход в школу имени Джорджа Вашингтона с фресками Виктора Арнаутова
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Вход в школу имени Джорджа Вашингтона с фресками Виктора Арнаутова

"Страдающих" все меньше

По словам одного из самых активных защитников фресок вице-президента ассоциации выпускников школы Лопе Япа, "страдающих" от созерцания картин детей не так много.
"На сегодня в школе 67% учеников - азиаты. В этой школе только четыре коренных американца из 2200 человек. И Сан-Франциско это один из нескольких городов в стране, где афроамериканское население идет на убыль. Когда я ходил в школу, это было 15-20 процентов учащихся, теперь это около шести процентов", - говорит он.
Мы заходим в школьную библиотеку. В ней около 40 учеников. Все они – азиатской внешности. И точно ни одного темнокожего. Библиотека примечательна там, что на ее стенах есть фрески других художников. Школа изначально была задумана как объект, где будут размещены художественные произведения. На школьном стадионе, например, на стене находится длинный барельеф известного скульптора на всю ширину поля.
© РИА Новости / Михаил ТургиевОдин из защитников фресок Виктора Арнаутова вице-президент ассоциации выпускников школы имени Джорджа Вашингтона Лопе Яп
Один из защитников фресок Виктора Арнаутова вице-президент ассоциации выпускников школы имени Джорджа Вашингтона Лопе Яп
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Один из защитников фресок Виктора Арнаутова вице-президент ассоциации выпускников школы имени Джорджа Вашингтона Лопе Яп
При этом, по словам Япа, за сохранение фресок выступают и многие афроамериканцы и индейцы. Один из них – коренной американец Тамака Бэйли, представляющий племя Чокто.
"Причина, по которой я не хочу, чтобы фрески убирали, в том, что это будет равносильно уничтожению визуального свидетельства, что Джордж Вашингтон был частью геноцида наших коренных народов", - говорит он.
По его словам, такое мнение разделяют и старейшины племени. Он считает, что картина говорит о проблеме гораздо лучше слов. Его старший брат учился в этой школе и тогда, говорит Бэйли, такие вопросы не возникали, хотя брат тоже вынес аналогичное отношение к фреске Арнаутова с мертвым индейцем.
© РИА Новости / Михаил ТургиевТемнокожие рабы трудятся на плантации Джорджа Вашингтона, фреска работы Виктора Арнаутова
Темнокожие рабы трудятся на плантации Джорджа Вашингтона, фреска работы Виктора Арнаутова
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Темнокожие рабы трудятся на плантации Джорджа Вашингтона, фреска работы Виктора Арнаутова

Кто кого

Сейчас администрация образовательного округа Сан-Франциско, которая должна принять официальное решение о судьбе фресок, и их защитники находятся в процессе обсуждения выхода из ситуации. Согласительная процедура была запущена через суд. Если договориться не удастся, то решение примет сам суд.
Первая согласительная встреча прошла 5 ноября, а вторая, намеченная на 20 ноября, в последний момент была отложена на неопределенный период, говорит Лопе Яп. Содержание первой встречи он не раскрывает. О перспективах тоже много не говорит. По его словам, защитники рассчитывают, что другая сторона откажется от своей затеи из финансовых соображений.
"Затраты на соблюдение требований согласования решения в рамках закона о качестве окружающей среды могут составить миллионы долларов на оплату услуг всех экспертов. Так что независимо от того, какой будет ответ, за это тоже надо заплатить", - говорит он.
© РИА Новости / Михаил ТургиевБиблиотека в школе имени Джорджа Вашингтона с фресками Люсьена Лабо
Библиотека в школе имени Джорджа Вашингтона с фресками Люсьена Лабо
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Библиотека в школе имени Джорджа Вашингтона с фресками Люсьена Лабо
По данным газеты San Francisco Chronicle, в дополнение к этому стоимость закрытия фресок акустическими панелями оценивалась примерно в 875 тысяч долларов. По словам Япа, чтобы оплатить все это, деньги придется изъять из учебного бюджета и, следовательно, сократить что-то в программе, против чего уже выступили многие родители.
Даже если изображения просто закроют, то это нарушает первую поправку к Конституции США, гарантирующую в том числе свободу выражения, что также может быть поводом для оспаривания такого решения, говорит Яп.
В администрации образовательного округа Сан-Франциско РИА Новости сообщили, что считают инициированную другой стороной юридическую процедуру поспешной, и заверили, что власти будут исходить из принципа доброй воли.
"Округ намерен оценить все возможные варианты для выполнения нашей задачи, а именно реагирования на вред и воздействие этих фресок на наших студентов в полном соответствии с нашим законодательством", - сказала сотрудница пресс-службы ведомства Лаура Дудник.
Согласно открытым источникам, подобные согласовательные процессы в среднем занимают от двух до четырех лет.
© РИА Новости / Михаил ТургиевСредняя школа имени Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско, где находятся фрески русского художника Виктора Арнаутова
Средняя школа имени Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско, где находятся фрески русского художника Виктора Арнаутова
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Средняя школа имени Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско, где находятся фрески русского художника Виктора Арнаутова
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КультураСан-ФранцискоСШАВ мире
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