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РИА Новости

В Омске планируют построить новый детский инфекционный стационар

10:04 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
ОМСК, 26 ноя – РИА Новости. Омская область подала заявку на строительство детского инфекционного стационара стоимостью 4,6 миллиарда рублей на базе БСМП-1 в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает во вторник облправительство.
"Бюджетная заявка оформлена и уже представлена в Минздрав РФ для получения средств федерального бюджета на строительство нового объекта здравоохранения в 2021 году", - доложил на аппаратном совещании губернатору Омской области Александру Буркову глава областного минздрава Дмитрий Вьюшков.
По словам министра, в рамках подготовки к реализации проекта проведен расчет штатной численности, разработана структура детского инфекционного стационара на 300 коек по улице Перелета, 9, получено заключение Центра гигиены и эпидемиологии на технологические решения.
"Для получения средств федерального бюджета на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в министерство здравоохранения РФ направлена бюджетная заявка на строительство объекта в 2021 году. Стоимость капитального строительства составляет 4 миллиарда 629 миллионов рублей", - уточнили в камбине.
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Еще одна бюджетная заявка направлена на предоставление средств федерального бюджета на строительство лечебного корпуса на 120 коек с поликлиникой на 900 посещений в смену регионального онкологического диспансера. Проектная документация проходит государственную экспертизу. Стоимость строительства оценивается в 2,1 миллиарда рублей.
Также власти региона готовят документацию на строительство в 2022 году в Омской области крупного онкогематологического центра, а также определяется место для будущего перинатального центра, его строительство также планируется начать в 2022 году. Уже в 2020 году на базе БСМП №1 будет создан второй региональный сосудистый центр, а также проведено переоснащение первичного сосудистого отделения в областном кардиодиспансере, добавили в облправительстве.
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Омская областьМинистерство здравоохранения РФАлександр БурковОмская областьОмскРоссияОбщество
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