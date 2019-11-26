В Омске планируют построить новый детский инфекционный стационар

ОМСК, 26 ноя – РИА Новости. Омская область подала заявку на строительство детского инфекционного стационара стоимостью 4,6 миллиарда рублей на базе БСМП-1 в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает во вторник облправительство.

"Бюджетная заявка оформлена и уже представлена в Минздрав РФ для получения средств федерального бюджета на строительство нового объекта здравоохранения в 2021 году", - доложил на аппаратном совещании губернатору Омской области Александру Буркову глава областного минздрава Дмитрий Вьюшков.

По словам министра, в рамках подготовки к реализации проекта проведен расчет штатной численности, разработана структура детского инфекционного стационара на 300 коек по улице Перелета, 9, получено заключение Центра гигиены и эпидемиологии на технологические решения.

"Для получения средств федерального бюджета на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в министерство здравоохранения РФ направлена бюджетная заявка на строительство объекта в 2021 году. Стоимость капитального строительства составляет 4 миллиарда 629 миллионов рублей", - уточнили в камбине.

Еще одна бюджетная заявка направлена на предоставление средств федерального бюджета на строительство лечебного корпуса на 120 коек с поликлиникой на 900 посещений в смену регионального онкологического диспансера. Проектная документация проходит государственную экспертизу. Стоимость строительства оценивается в 2,1 миллиарда рублей.