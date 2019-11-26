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РИА Новости

Посол России: диалог с Британией по выдаче виз дипломатам идет тяжело

10:03 26.11.2019
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© Фото : МИД РФАндрей Келин
Андрей Келин
© Фото : МИД РФ
Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Диалог с британской стороной по выдаче виз российским дипломатам идет тяжело, заявил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
"У нас сейчас происходит довольно тяжелый диалог с британцами о том, как наладить нормальную выдачу виз для тех, кто приезжает сюда на долгосрочную работу. Здесь все должно быть нормализовано, и мы должны прийти к прежней практике, когда рассмотрение заявки на визу занимает не более 90 дней. У нас в течение года были попытки договориться, но они срывались, к сожалению, не по нашей вине", - сказал дипломат в беседе с российскими журналистами.
В марте 2018 года Россия "зеркально" отреагировала на недружественную акцию Запада, объявившего персона нон грата ряд российских дипломатов. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. В качестве "ответного шага" Лондон тогда выслал 23 российских дипломата. В ответ на действия Лондона российский МИД 17 марта объявил персона нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули Россию в течение недели.
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Андрей КелинГлавное разведывательное управление РФВеликобританияЛондонРоссияВ мире
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