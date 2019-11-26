Посол России: диалог с Британией по выдаче виз дипломатам идет тяжело

"У нас сейчас происходит довольно тяжелый диалог с британцами о том, как наладить нормальную выдачу виз для тех, кто приезжает сюда на долгосрочную работу. Здесь все должно быть нормализовано, и мы должны прийти к прежней практике, когда рассмотрение заявки на визу занимает не более 90 дней. У нас в течение года были попытки договориться, но они срывались, к сожалению, не по нашей вине", - сказал дипломат в беседе с российскими журналистами.