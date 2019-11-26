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РИА Новости

В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею

09:58 26.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Курганский горсуд назначил условный срок женщине, которая била свою маленькую дочь головой о батарею, а зимой оставила у подъезда в мороз двух свои детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, с 25 июля 2018 года по 30 января 2019 года женщина ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности в отношении своих двух детей 2011 и 2014 годов рождения. Так, дочь она била о батарею головой, наносила ребенку удары руками и ногами. Кроме того, 30 января вечером в Кургане в 20-градусный мороз она оставила детей на улице около подъезда и ушла в неизвестном направлении. После произошедшего дети были изъяты из семьи, уточняет прокуратура.
"Курганский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении женщины, ранее проживавшей в Кетовском районе… Судом осужденной назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.
Она осуждена по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями…), уточняется в сообщении.
Приговор вступил в законную силу, добавляет пресс-центр.
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