В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею

По данным прокуратуры, с 25 июля 2018 года по 30 января 2019 года женщина ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности в отношении своих двух детей 2011 и 2014 годов рождения. Так, дочь она била о батарею головой, наносила ребенку удары руками и ногами. Кроме того, 30 января вечером в Кургане в 20-градусный мороз она оставила детей на улице около подъезда и ушла в неизвестном направлении. После произошедшего дети были изъяты из семьи, уточняет прокуратура.