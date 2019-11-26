ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило шесть раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили что при обстрелах применялось стрелковое вооружение . В зоне обстрела оказались районы трех населенных пунктов республики.