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РИА Новости

ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:54 26.11.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило шесть раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили что при обстрелах применялось стрелковое вооружение . В зоне обстрела оказались районы трех населенных пунктов республики.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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