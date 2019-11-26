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РИА Новости

В Благовещенске за сутки почти 150 человек пострадали из-за гололеда

09:25 26.11.2019 (обновлено: 09:26 26.11.2019)
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© Фото : Администрация г.БлаговещенскаУборка снега в Благовещенске
Уборка снега в Благовещенске
© Фото : Администрация г.Благовещенска
Уборка снега в Благовещенске. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Почти 150 человек за сутки поступили с травмами из-за гололеда в больницу Благовещенска, сообщает Минздрав области.
Перепады температуры воздуха в области и прошедший дождь 23 ноября привели к образованию гололеда и снежного наката в регионе. По данным властей Приамурья, сложности в ликвидации последствий непогоды отмечаются в Благовещенске, где больше всего многоквартирных домов. Накануне сообщалось, что с 22 по 24 ноября за помощью в травмпункт города обратились 402 человека (из них 45 детей). За аналогичный период прошлой недели - с 15 по 17 ноября - было зарегистрировано 203 обращения, в том числе от 16 детей.
"За первый рабочий день 25 ноября (сутки) к специалистам травмпункта Благовещенской горбольницы, работающего в круглосуточном режиме, обратилось 149 горожан (взрослых - 126, детей - 23). Итого средняя нагрузка – 6 человек в час. Как отмечают медики, травмы стали более тяжёлыми, в основном - переломы конечностей, ребер. Всем пациентам оказывается необходимая комплексная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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ВладивостокБлаговещенскПроисшествия
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