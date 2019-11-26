В Благовещенске за сутки почти 150 человек пострадали из-за гололеда

Перепады температуры воздуха в области и прошедший дождь 23 ноября привели к образованию гололеда и снежного наката в регионе. По данным властей Приамурья, сложности в ликвидации последствий непогоды отмечаются в Благовещенске, где больше всего многоквартирных домов. Накануне сообщалось, что с 22 по 24 ноября за помощью в травмпункт города обратились 402 человека (из них 45 детей). За аналогичный период прошлой недели - с 15 по 17 ноября - было зарегистрировано 203 обращения, в том числе от 16 детей.