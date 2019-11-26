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РИА Новости

Диетолог назвал напитки, которыми можно согреться в холод

09:36 26.11.2019 (обновлено: 12:25 26.11.2019)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаМужчина наливает горячий чай во время массовых гуляний
Мужчина наливает горячий чай во время массовых гуляний
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Для того, чтобы согреться, нужно пить горячий чай с сахаром, рассказал RT главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
По его словам, подойдут и другие напитки, содержащие сахар.
"Но лучше в теплом или горячем виде. Например, теплый морс", — рассказал он.
Тутельян порекомендовал употреблять высокоуглеводные и легкоусвояемые продукты, чтобы сохранить тепло в организме. Однако они не должны приводить к большой нагрузке на желудочно-кишечный тракт в процессе переваривания. Диетолог привел в пример каши и кондитерские изделия.
"Холода у нас долго не стоят, так что фигуре такое питание не повредит. Нужно соблюдать количество. Выпил стакан горячего чая с сахаром — согрелся. Согрелся сахаром. Надо не переусердствовать, важно соблюдать баланс", — пояснил Тутельян.
Также он призвал отказаться от употребления алкоголя в холодную погоду.
Супы
27 января, 11:16Туризм
Как согреться в холод: самые вкусные горячие супы разных стран
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Виктор ТутельянЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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