Диетолог назвал напитки, которыми можно согреться в холод

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Для того, чтобы согреться, нужно пить горячий чай с сахаром, рассказал Виктор Тутельян. Для того, чтобы согреться, нужно пить горячий чай с сахаром, рассказал RT главный внештатный диетолог Минздрава

По его словам, подойдут и другие напитки, содержащие сахар.

"Но лучше в теплом или горячем виде. Например, теплый морс", — рассказал он.

Тутельян порекомендовал употреблять высокоуглеводные и легкоусвояемые продукты, чтобы сохранить тепло в организме. Однако они не должны приводить к большой нагрузке на желудочно-кишечный тракт в процессе переваривания. Диетолог привел в пример каши и кондитерские изделия.

"Холода у нас долго не стоят, так что фигуре такое питание не повредит. Нужно соблюдать количество. Выпил стакан горячего чая с сахаром — согрелся. Согрелся сахаром. Надо не переусердствовать, важно соблюдать баланс", — пояснил Тутельян.