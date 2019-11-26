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РИА Новости

Число пострадавших при наезде автобуса на дом в Уфе выросло до семи

09:22 26.11.2019 (обновлено: 09:50 26.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 26 ноя - РИА Новости. Семь человек обратились за помощью медиков в результате столкновения вахтового автобуса с жилым пятиэтажным домом в центре Уфы, сообщает ГИБДД по Башкирии.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщал, что вахтовый автобус совершил наезд на пятиэтажный жилой дом на проспекте Октября в Уфе, сообщалось о четырёх пострадавших пассажирах.
По уточнённым данным Госавтоинспекции региона, в ДТП попал автобус марки "КАвЗ", обслуживающий одну из организации Уфы, с тридцатью пассажирами в салоне.
"В настоящее время за медицинской помощью обратились семь пассажиров. Сотрудниками ГИБДД по данному факту проводится проверка. Возбуждено административное расследование",- сообщает башкирская Госавтоинспекция.
Ведомство отмечает, что "со слов 57-летнего водителя вахтового автобуса, при движении по своей полосе, его "подрезал" автомобиль "Газель", и после чего он во избежание столкновения с ним резко вывернул руль и съехал с дороги, наехал на жилое здание дома №83 по проспекту Октября".
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ГИБДД МВД РФУфаПроисшествия
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