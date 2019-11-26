Число пострадавших при наезде автобуса на дом в Уфе выросло до семи

По уточнённым данным Госавтоинспекции региона, в ДТП попал автобус марки "КАвЗ", обслуживающий одну из организации Уфы, с тридцатью пассажирами в салоне.

"В настоящее время за медицинской помощью обратились семь пассажиров. Сотрудниками ГИБДД по данному факту проводится проверка. Возбуждено административное расследование",- сообщает башкирская Госавтоинспекция.

Ведомство отмечает, что "со слов 57-летнего водителя вахтового автобуса, при движении по своей полосе, его "подрезал" автомобиль "Газель", и после чего он во избежание столкновения с ним резко вывернул руль и съехал с дороги, наехал на жилое здание дома №83 по проспекту Октября".