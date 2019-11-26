В Москве у пенсионерки украли миллион рублей

По информации ведомства, в понедельник отдел полиции Пресненского района поступило заявление от 87-летней жительницы Москвы, которой позвонила неизвестная, представившись начальником отдела социального обеспечения. Затем "под предлогом замены денег" злоумышленница "незаконно проникла" в квартиру пожилой женщины на Шмитовском проезде.