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РИА Новости

В Москве у пенсионерки украли миллион рублей

09:19 26.11.2019 (обновлено: 09:22 26.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские деньги
Российские деньги
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российские деньги. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Полиция Москвы возбудила уголовное дело после кражи у 87-летней женщины более 1 миллиона рублей, совершенной лже-сотрудником соцобеспечения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, в понедельник отдел полиции Пресненского района поступило заявление от 87-летней жительницы Москвы, которой позвонила неизвестная, представившись начальником отдела социального обеспечения. Затем "под предлогом замены денег" злоумышленница "незаконно проникла" в квартиру пожилой женщины на Шмитовском проезде.
"Тайно похитила из указанной квартиры денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей, после чего с похищенным имуществом скрылась, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере", - сообщает ГУМВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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