В Воронежской области увеличился размер материнского капитала

ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Воронежская областная дума увеличила размер регионального материнского капитала со 116 до 150 тысяч рублей, говорится в сообщении заксобрания.

Соответствующее решение депутаты регионального парламента приняли в ходе заседания 25 ноября.

"Документ принят Воронежской областной думой, в том числе в целях реализации на территории региона проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Воронежской области" национального проекта "Демография", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

По его словам, депутаты областной думы неоднократно обсуждали с правительством региона возможность индексации регионального маткапитала и смягчения параметров его предоставления для того, чтобы охватить как можно большее число семей, проживающих на территории области.

"Сегодня выверенная, сбалансированная бюджетная и налоговая политика региона, а также прогнозируемая положительная динамика экономического развития области позволяют заложить дополнительные средства на финансирование отдельных направлений, связанных с социальной сферой, в том числе дополнительную поддержку семей с детьми", - сказал Нетёсов.

На текущий момент размер регионального материнского капитала, установленный поправками в законодательство Воронежской области , занимает второе место среди регионов центральной России. Кроме того, корректировки смягчили условия предоставления данной выплаты. Ранее маткапитал предоставлялся семьям, в которых доход на одного члена семьи не превышал однократной величины прожиточного минимума, установленного в Воронежской области (в III квартале 2019 года он утвержден в размере 9390 рублей). После законодательных изменений на эту меру соцподдержки смогут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

"Таким образом, введение этой законодательной нормы позволит охватить мерой поддержки в виде регионального материнского капитала около 85% воронежских семей, где родились третьи и последующие дети", - отметил Владимир Нетёсов.