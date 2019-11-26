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РИА Новости

В Воронежской области увеличился размер материнского капитала

09:05 26.11.2019
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© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери
© Depositphotos / inarik
ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Воронежская областная дума увеличила размер регионального материнского капитала со 116 до 150 тысяч рублей, говорится в сообщении заксобрания.
Соответствующее решение депутаты регионального парламента приняли в ходе заседания 25 ноября.
"Документ принят Воронежской областной думой, в том числе в целях реализации на территории региона проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Воронежской области" национального проекта "Демография", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
По его словам, депутаты областной думы неоднократно обсуждали с правительством региона возможность индексации регионального маткапитала и смягчения параметров его предоставления для того, чтобы охватить как можно большее число семей, проживающих на территории области.
"Сегодня выверенная, сбалансированная бюджетная и налоговая политика региона, а также прогнозируемая положительная динамика экономического развития области позволяют заложить дополнительные средства на финансирование отдельных направлений, связанных с социальной сферой, в том числе дополнительную поддержку семей с детьми", - сказал Нетёсов.
На текущий момент размер регионального материнского капитала, установленный поправками в законодательство Воронежской области, занимает второе место среди регионов центральной России. Кроме того, корректировки смягчили условия предоставления данной выплаты. Ранее маткапитал предоставлялся семьям, в которых доход на одного члена семьи не превышал однократной величины прожиточного минимума, установленного в Воронежской области (в III квартале 2019 года он утвержден в размере 9390 рублей). После законодательных изменений на эту меру соцподдержки смогут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
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"Таким образом, введение этой законодательной нормы позволит охватить мерой поддержки в виде регионального материнского капитала около 85% воронежских семей, где родились третьи и последующие дети", - отметил Владимир Нетёсов.
По его словам, дополнительные расходы на предоставление регионального материнского капитала за период 2020-2022 годов составят 405 миллионов рублей. Прогнозируется, что за трехлетний период региональный маткапитал будет предоставлен более чем восьми тысячам воронежских семей. Средства, необходимые для реализации этой меры социальной поддержки семей с детьми в 2020 году, предусмотрены проектом закона об областном бюджете в полном объеме.
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