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РИА Новости

Пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из КНДР

09:00 26.11.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковПоказательные учения морских пограничников в Приморье. Фото с места события.
Показательные учения морских пограничников в Приморье. Фото с места события.
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Российские пограничники задержали 18 рыбаков из КНДР на трех судах, которые нелегально ловили краба у берегов Приморья, сообщает региональное погрануправление ФСБ РФ.
"Силами береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в минувшие выходные пресечена противоправная деятельность трех маломерных судов КНДР. В территориальном море Российской Федерации задержаны 18 иностранных рыбаков, входящих в состав судокоманд. Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, а также около 1600 особей живого краба-стригуна опилио", - говорится в сообщении.
Краб выпущен в естественную среду обитания. В отношении нарушителей проводятся проверки.
"В то же время в исключительной экономической зоне Российской Федерации были спасены 6 граждан КНДР с терпящего бедствие мотобота. Иностранцам была оказана необходимая медицинская помощь. Все спасенные рыбаки переданы сопредельной стороне", - добавляет управление.
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ФСБ РФКНДРРоссияПриморский крайПроисшествия
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