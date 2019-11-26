Пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из КНДР

"Силами береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в минувшие выходные пресечена противоправная деятельность трех маломерных судов КНДР. В территориальном море Российской Федерации задержаны 18 иностранных рыбаков, входящих в состав судокоманд. Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, а также около 1600 особей живого краба-стригуна опилио", - говорится в сообщении.