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Религия и мировоззрение
2019-11-26T08:56+0300
https://ria.ru/20191126/1561591284.html
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РИА Новости

Священника в ЕАО отстранили от служения после обвинений в растлении

08:55 26.11.2019 (обновлено: 08:56 26.11.2019)
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© Fotolia / Sebastian DudaВ зале судебных заседаний
В зале судебных заседаний
© Fotolia / Sebastian Duda
В зале судебных заседаний. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 26 ноя - РИА Новости. Клирик Биробиджанской епархии иеромонах Спиридон отстранен от служения на время расследования уголовного дела, где он выступает подозреваемым в растлении малолетних, сообщается во вторник на официальном сайте Биробиджанской епархии.
"В связи с задержанием в качестве подозреваемого по уголовному делу о растлении малолетних и решением Ленинского районного суда Еврейской автономной области о заключении под стражу сроком на два месяца, штатный клирик Биробиджанской епархии иеромонах Спиридон (в миру – Абрамов Юрий Николаевич) Указом епархиального архиерея… освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении на период проведения следственных действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что епархия надеется на профессиональное расследование и объективность в установлении степени виновности подозреваемого.
Комментарии следственного комитета получить не удалось.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьБиробиджанПроисшествия
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