Священника в ЕАО отстранили от служения после обвинений в растлении

ХАБАРОВСК, 26 ноя - РИА Новости. Клирик Биробиджанской епархии иеромонах Спиридон отстранен от служения на время расследования уголовного дела, где он выступает подозреваемым в растлении малолетних, сообщается во вторник на официальном сайте Биробиджанской епархии.
"В связи с задержанием в качестве подозреваемого по уголовному делу о растлении малолетних и решением Ленинского районного суда Еврейской автономной области о заключении под стражу сроком на два месяца, штатный клирик Биробиджанской епархии иеромонах Спиридон (в миру – Абрамов Юрий Николаевич) Указом епархиального архиерея… освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении на период проведения следственных действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что епархия надеется на профессиональное расследование и объективность в установлении степени виновности подозреваемого.
Комментарии следственного комитета получить не удалось.