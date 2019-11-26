На Сахалине проверят дом сестринского ухода, где замерзают пациенты

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, что в доме сестринского ухода в селе Гастелло на Сахалине замерзают медики и пациенты, сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства.
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также законодательства в сфере ЖКХ", - говорится в сообщении.
Как рассказал РИА Новости генеральный директор Поронайской коммунальной компании Эдуард Сон, теплоноситель от местной котельной поступает в учреждение здравоохранения с нужными параметрами.
"Но в самом здании ремонт и промывка труб не проводились в течение последних восьми лет, поэтому в помещениях невозможно сохранить требуемую для медицинских учреждений температуру воздуха плюс 20 градусов", - сказал собеседник агентства.
По словам гендиректора компании, в настоящее время специалисты-коммунальщики при активной поддержке районной администрации занимаются разрешением ситуации в Доме сестринского ухода, пациентами которого в основной массе являются маломобильные люди.
"Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время медики и пациенты этого объекта здравоохранения начали работать и лечиться в нормальных условиях", - заключил Эдуард Сон.