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РИА Новости

Россия передала Монголии два истребителя МиГ-29УБ

08:39 26.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" выполняют демонстрационный полет на МАКС-2017 в Жуковском. 23 июля 2017
Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет на МАКС-2017 в Жуковском. 23 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия передала Монголии два учебно-боевых истребителя МиГ-29УБ в рамках оказания военно-технической помощи, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Улан-Баторе.
"Церемония передачи боевых самолётов Вооруженным силам Монголии прошла на площадке международного аэропорта Чингисхан. С российской стороны участвовала делегация министерства обороны Российской Федерации во главе с заместителем главнокомандующего воздушно-космическими силами генерал-майором Забитом Хейрбековым. С монгольской стороны выступил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Монголии генерал-майор Раднаабазар Сухбат", - сообщили в посольстве.
В посольстве подчеркнули, что передача самолетов состоялась в соответствии с решением президента РФ, а церемония состоялась в день независимости Монголии.
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МиГ-29РоссияМонголияБезопасность
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