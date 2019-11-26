Россия передала Монголии два истребителя МиГ-29УБ

"Церемония передачи боевых самолётов Вооруженным силам Монголии прошла на площадке международного аэропорта Чингисхан. С российской стороны участвовала делегация министерства обороны Российской Федерации во главе с заместителем главнокомандующего воздушно-космическими силами генерал-майором Забитом Хейрбековым. С монгольской стороны выступил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Монголии генерал-майор Раднаабазар Сухбат", - сообщили в посольстве.