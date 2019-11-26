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РИА Новости

В Приамурье завели дело после ДТП, в котором погибли пять человек

08:33 26.11.2019 (обновлено: 08:34 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобилей скорой медицинской помощи
Медик около автомобилей скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медик около автомобилей скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Дело возбудили после ДТП с 5 погибшими в Белогорском районе Приамурья, полиция ищет свидетелей аварии, сообщает региональное УМВД РФ.
В понедельник в Белогорском районе произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina. Сообщалось о пяти погибших и двух пострадавших.
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"Следственным подразделением МО МВД России "Белогорский" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи просят откликнуться свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также при наличии предоставить записи с видеорегистраторов, на которых запечатлено указанное происшествие", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что водитель внедорожника выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым авто. Погибшие - водитель и пассажиры Toyota Carina, водитель и пассажир Toyota Land Cruiser Prado травмированы.
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Toyota Land CruiserБелогорский районПроисшествия
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