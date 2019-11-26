В Уфе автобус с рабочими врезался в пятиэтажный дом

УФА, 26 ноя - РИА Новости. Вахтовый автобус с 30 пассажирами в салоне совершил наезд на пятиэтажный дом в центре Уфы, в результате пострадали 4 человека, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, авария с участием вахтового автобуса марки НЕФАЗ произошла в 8.50 (6.50 мск) на проспекте Октября.
"Автобус совершил наезд на 5-и этажный жилой дом. В результате ДТП пострадало 4 пассажира автобуса, которые доставлены для осмотра в больницу", - сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
В ведомстве отметили, что остальные пассажиры продолжили движение своим ходом на другом автобусе.
© Фото : МВД по Республике БашкортостанВахтовый автобус марки "КАвЗ", обслуживающий одну из организации Уфы, съехал с дороги и допустил наезд на здание. 26 ноября 2019
Вахтовый автобус марки "КАвЗ", обслуживающий одну из организации Уфы, съехал с дороги и допустил наезд на здание. 26 ноября 2019