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РИА Новости

В Уфе автобус с рабочими врезался в пятиэтажный дом

08:16 26.11.2019 (обновлено: 09:45 26.11.2019)
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© Фото : МВД по Республике БашкортостанВахтовый автобус марки "КАвЗ", обслуживающий одну из организации Уфы, съехал с дороги и допустил наезд на здание. 26 ноября 2019
Вахтовый автобус марки КАвЗ, обслуживающий одну из организации Уфы, съехал с дороги и допустил наезд на здание. 26 ноября 2019
© Фото : МВД по Республике Башкортостан
УФА, 26 ноя - РИА Новости. Вахтовый автобус с 30 пассажирами в салоне совершил наезд на пятиэтажный дом в центре Уфы, в результате пострадали 4 человека, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, авария с участием вахтового автобуса марки НЕФАЗ произошла в 8.50 (6.50 мск) на проспекте Октября.
"Автобус совершил наезд на 5-и этажный жилой дом. В результате ДТП пострадало 4 пассажира автобуса, которые доставлены для осмотра в больницу", - сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
В ведомстве отметили, что остальные пассажиры продолжили движение своим ходом на другом автобусе.
© Фото : МВД по Республике БашкортостанВахтовый автобус марки "КАвЗ", обслуживающий одну из организации Уфы, съехал с дороги и допустил наезд на здание. 26 ноября 2019
Вахтовый автобус марки КАвЗ, обслуживающий одну из организации Уфы, съехал с дороги и допустил наезд на здание. 26 ноября 2019
© Фото : МВД по Республике Башкортостан
Вахтовый автобус марки "КАвЗ", обслуживающий одну из организации Уфы, съехал с дороги и допустил наезд на здание. 26 ноября 2019
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МЧС РФУфаПроисшествия
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