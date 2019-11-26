В Тбилиси задержали 28 человек в ходе разгона протестов у парламента

"В ходе акции протеста у парламента в Тбилиси правоохранителями задержаны 28 человек по статьям 173 и 166 (неподчинение полиции и мелкое хулиганство). Разного вида повреждения лица получили три гражданина, они получили соответствующую медицинскую помощь", - говорится в заявлении пресс-службы МВД.

"Болото или многопартийный дурдом". К чему ведут новые протесты в Грузии

"Болото или многопартийный дурдом". К чему ведут новые протесты в Грузии

Сотрудники спецназа Грузии утром во вторник оттеснили водометами оппозиционеров и их сторонников, которые пикетировали здание парламента в центре столицы с требованием изменения избирательной системы. До этого как митингующие заблокировали все входы в законодательный орган.