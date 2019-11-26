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РИА Новости

В Тбилиси задержали 28 человек в ходе разгона протестов у парламента

08:14 26.11.2019
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© РИА Новости / Александр ИмедашвилиАкция протеста в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Акция протеста в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 26 ноя - РИА Новости. МВД Грузии сообщает о задержании 28 человек за неповиновение полиции и мелкое хулиганство в ходе разгона спецназом акции протеста у парламента в Тбилиси в ночь на вторник, трое пострадали.
"В ходе акции протеста у парламента в Тбилиси правоохранителями задержаны 28 человек по статьям 173 и 166 (неподчинение полиции и мелкое хулиганство). Разного вида повреждения лица получили три гражданина, они получили соответствующую медицинскую помощь", - говорится в заявлении пресс-службы МВД.
Акция протеста в Тбилиси
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Сотрудники спецназа Грузии утром во вторник оттеснили водометами оппозиционеров и их сторонников, которые пикетировали здание парламента в центре столицы с требованием изменения избирательной системы. До этого как митингующие заблокировали все входы в законодательный орган.
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Протесты в ТбилисиМВД ГрузииТбилисиГрузияВ мире
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