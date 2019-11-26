Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без осадков ожидает москвичей во вторник, температура воздуха в столице опустится до минус 3 градусов тепла, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Облачно с прояснениями, в Москве без осадков, максимальная температура воздуха минус 1 – минус 3 в столице, от нуля до минус 5 - по области", - сказал Леус.
Метеоролог также добавил, что ветер южный, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжает падать, но остается выше нормы – 752 миллиметров ртутного столба.