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РИА Новости

Власти Москвы рассказали о находках археологов в 2019 году

07:54 26.11.2019
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© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки
© Fotolia / Krugloff
Археологические раскопки. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московские археологи в текущем году обнаружили следы литейной мастерской, клад с монетами времен Николая II, цельную шахматную фигурку слона и многое другое, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В сентябре на Остоженке нашли цельную шахматную фигурку слона, вырезанную из кости, из набора XVII–XVIII веков. Скорее всего, она принадлежала кому-то из местных жителей. Во времена, когда фигурка была изготовлена, на Остоженке жило несколько дворянских семей, а также мелкие торговцы, ремесленники, чиновники невысоких рангов и служащие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что месяцем ранее возле Сретенки столичные археологи обнаружили следы небольшой литейной мастерской, которая располагалась там в XVII — начале XVIII века. Специалисты нашли фрагменты резервуара для воды и ремесленное оборудование.
Еще одной важной находкой текущего года стал большой клад монет времен Николая II, обнаруженный в Костянском переулке. Уточняется, что находка стоит порядка миллиона рублей.
"Деньги датируют рубежом XIX и XX веков. Клад находился в жестяной коробке, которая сохранилась лишь фрагментарно. Ее обнаружили при разборке подвала существовавшего раньше здания", - приводятся на сайте слова руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Отмечается также, что в феврале на Долгоруковской улице археологи нашли клад, состоящий из 97 серебряных и медных монет разного номинала XIX–XX веков, а в октябре и ноябре археологи обнаружили 98 монет времен правления Петра I в Костяном переулке, а на Софийской набережной — 135 медных монет достоинством от половины до пяти копеек.
Сергей Нарышкин
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