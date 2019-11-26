Власти Москвы рассказали о находках археологов в 2019 году

"В сентябре на Остоженке нашли цельную шахматную фигурку слона, вырезанную из кости, из набора XVII–XVIII веков. Скорее всего, она принадлежала кому-то из местных жителей. Во времена, когда фигурка была изготовлена, на Остоженке жило несколько дворянских семей, а также мелкие торговцы, ремесленники, чиновники невысоких рангов и служащие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что месяцем ранее возле Сретенки столичные археологи обнаружили следы небольшой литейной мастерской, которая располагалась там в XVII — начале XVIII века. Специалисты нашли фрагменты резервуара для воды и ремесленное оборудование.

Еще одной важной находкой текущего года стал большой клад монет времен Николая II, обнаруженный в Костянском переулке. Уточняется, что находка стоит порядка миллиона рублей.

"Деньги датируют рубежом XIX и XX веков. Клад находился в жестяной коробке, которая сохранилась лишь фрагментарно. Ее обнаружили при разборке подвала существовавшего раньше здания", - приводятся на сайте слова руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.