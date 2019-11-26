Все входы в парламент Грузии освободили от митингующих

"Спецназ появился у парламента к часам 5-6 утра, они использовали силу, и этому есть подтверждение - один человек пострадал. Лично я уже ушел с акции, но обязательно вернусь на Руставели, как только высплюсь. Как мне известно, полиция и правоохранители в масках стоят у всех входов в парламент и тем самым охраняют этот позорный законодательный орган", - заявил Цурцумия.