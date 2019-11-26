Все входы в парламент Грузии освободили от митингующих

ТБИЛИСИ, 26 ноя - РИА Новости. Спецназ Грузии мобилизован около входов в здание парламента, которое было пикетировано оппозиционерами, проспект Руставели очищен, там остаются несколько митингующих, заявил РИА Новости один из участников акции Демна Цурцумия.
"Спецназ появился у парламента к часам 5-6 утра, они использовали силу, и этому есть подтверждение - один человек пострадал. Лично я уже ушел с акции, но обязательно вернусь на Руставели, как только высплюсь. Как мне известно, полиция и правоохранители в масках стоят у всех входов в парламент и тем самым охраняют этот позорный законодательный орган", - заявил Цурцумия.
По его словам, перед зданием парламента все еще находятся пара десятков митингующих, которые на данный момент разрабатывают планы о том, как они будут действовать в дальнейшем. Цурцумия утверждает, что "ни у кого нет сомнения, что мирные акции продолжатся".
Грузинский Первый канал сообщает, что палатки, которые были расставлены на проспекте Руставели, перенесены на площадку парламента. Сразу после разгона сотрудники коммунальных служб очистили территорию от мусора. Автомобильное движение полностью восстановлено. МВД пока не делало комментариев в связи с количеством задержанных при разгоне участников митинга.
Ранее парламент Грузии провалил принятие поправок в конституцию по внесению изменений в избирательную систему, в частности, переход на пропорциональные выборы в 2020 году. После этого в столице начались акции протеста. Оппозиция выдвигает разные требования, начиная от назначения внеочередных пропорциональных выборов, заканчивая принятием новыми избирательными моделями.