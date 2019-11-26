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РИА Новости

Трассу в аэропорт из Норильска закрыли из-за метели

07:29 26.11.2019
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© Фото : Аэропорт "Норильск"Аэропорт Норильск
Аэропорт Норильск
© Фото : Аэропорт "Норильск"
Аэропорт Норильск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. ГИБДД из-за сильного ветра и метели приняла решение о временном перекрытии движения для всех видов транспорта на дороге, ведущий из Норильска в аэропорт, сообщает мэрия города.
Ранее сообщалось, что по погодным условиям в районе объявлено штормовое предупреждение и дорога в аэропорт была перекрыта для легкового транспорта.
"По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31, 33 маршрутов осуществляется по расписанию", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, для перевозки авиапассажиров в аэропорт "Норильск" будут выделены дополнительные автобусы 33 маршрута, отправление от АДЦ - по мере накопления пассажиров.
По данным синоптиков, во вторник на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидается очень сильный южный ветер с порывами местами до 25-27 м/с, метель.
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