Трассу в аэропорт из Норильска закрыли из-за метели

КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. ГИБДД из-за сильного ветра и метели приняла решение о временном перекрытии движения для всех видов транспорта на дороге, ведущий из ГИБДД из-за сильного ветра и метели приняла решение о временном перекрытии движения для всех видов транспорта на дороге, ведущий из Норильска в аэропорт, сообщает мэрия города.

Ранее сообщалось, что по погодным условиям в районе объявлено штормовое предупреждение и дорога в аэропорт была перекрыта для легкового транспорта.

"По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31, 33 маршрутов осуществляется по расписанию", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, для перевозки авиапассажиров в аэропорт "Норильск" будут выделены дополнительные автобусы 33 маршрута, отправление от АДЦ - по мере накопления пассажиров.