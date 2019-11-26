В Тбилиси водометами разогнали митингующих у парламента оппозиционеров

Спецназ появился на прилегающей к парламенту территории после того, как митингующие заблокировали все входы в законодательный орган.

На данный момент спецназ мобилизован как перед парламентом, так и на прилегающих к зданию улицах. На проспекте все еще находятся несколько десятков участников акции, при этом автомобильное движение восстановлено. Оппозиционеры утверждают, что в ходе разгона были задержаны около 20 человек, при этом МВД пока не давало официальных комментариев.