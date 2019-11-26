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РИА Новости

В Тбилиси водометами разогнали митингующих у парламента оппозиционеров

07:17 26.11.2019 (обновлено: 07:50 26.11.2019)
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© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанкУчастники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 26 ноя - РИА Новости. Сотрудники спецназа Грузии утром во вторник оттеснили водометами оппозиционеров и их сторонников, которые пикетировали здание парламента в центре Тбилиси с требованием изменения избирательной системы, передает грузинский Первый канал.
Спецназ появился на прилегающей к парламенту территории после того, как митингующие заблокировали все входы в законодательный орган.
На днях правоохранители уже разогнали митингующих таким образом оппозиционеров.
На данный момент спецназ мобилизован как перед парламентом, так и на прилегающих к зданию улицах. На проспекте все еще находятся несколько десятков участников акции, при этом автомобильное движение восстановлено. Оппозиционеры утверждают, что в ходе разгона были задержаны около 20 человек, при этом МВД пока не давало официальных комментариев.
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