У новосибирской банды, промышлявшей серийными кражами, наши пулемет

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции в Сотрудники полиции в Новосибирске задержали подозреваемых в серии крупных краж, при обыске в их домах обнаружены боеприпасы, оружие и даже пулемет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установили оперативники, 11 жителей Новосибирска, четверо из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, незаконно проникали в складские помещения и похищали различную технику. Зачастую злоумышленники устраивались охранниками, чтобы обеспечить соучастникам беспрепятственный вход. Все товары они хранили в гаражах и частных домах. Позже продавали через интернет или магазин, принадлежащий члену банды.

Правоохранители нашли у злоумышленников похищенное имущество – это бытовая техника, насосные станции, десятки единиц напольного покрытия, лодки, строительные электроинструменты, электрические приборы, сантехника, автомобильные колеса, аккумуляторы и двигатели, различный спортивный инвентарь, снегоуборочные машины, около 300 коробок светотехнической продукции.

Кроме того, Волк отметила, что в ходе обысков были обнаружены гладкоствольные ружья, карабины, автоматы, травматические и стартовые пистолеты, пулемет, а также около 600 патронов разных калибров, бронежилеты, шлемы, 40 мобильных телефонов и 14 радиостанций. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.