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РИА Новости

Историка Соколова могут перевести в изолятор "Матросская тишина"

06:52 26.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОлег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Олег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Дело об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором обвиняется историк и реконструктор Олег Соколов, передано для расследование в центральный аппарат СКР, его самого тоже могут перевести в московский изолятор "Матросская тишина", сообщил адвокат историка Александр Почуев.
"Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета", - сообщил журналистам адвокат.
При этом он добавил, что его подзащитного могут перевести из СИЗО "Кресты" в Колпино в московскую "Матросскую тишину".
"Вслед за делом Соколова в Москву может уехать он сам. Его самого собираются этапировать из "Крестов" в "Матросскую тишину". Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальные издержки", - сказал Почуев.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
Олег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
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