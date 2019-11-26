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РИА Новости

Генсек ООН приветствовал закон о Высшем избирательном суде в Боливии

06:43 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 26 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует принятие закона о новом Высшем избирательном суде в Боливии, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Ранее сообщалось, что временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон о всеобщих выборах. Максимальный срок, установленный законом для проведения новых президентских выборов в Боливии, составляет 140 дней - 20 дней отвели депутаты на выборы верховной коллегии Высшего избирательного суда и дополнительные 120 - на организацию и проведение голосования, оно должно пройти не позднее 12 апреля.
"Генеральный секретарь приветствует объявленные на этих выходных позитивные события в направлении мирного и демократического урегулирования кризиса в Боливии. Он приветствует единогласное принятие закона о создании нового Высшего избирательного суда", - сказано в документе.
Временный президент Боливии Жанин Аньес
24 ноября, 19:18
Временный президент Боливии Аньес подписала закон о всеобщих выборах
По его словам, это событие демонстрирует политическую волю к прекращению кризиса. Однако, как отмечает Дюжаррик, для закрепления этих достижений и предотвращения дальнейшего насилия необходимы дополнительные шаги.
В частности, по его словам, нужно воздерживаться от риторики нетерпимости, стремиться к расширению сотрудничества между всеми политическими силами и восстановлению доверия и уверенности среди всех, кто пострадал от насильственных событий прошлого месяца.
"Генеральный секретарь настоятельно призывает продолжать мирный и конструктивный диалог. Его личный посланник будет продолжать работать с посредниками для поддержки усилий в этом направлении", - добавил Дюжаррик.
Экс-президент Боливии Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки, в стране продолжаются протесты.
Сторонники бывшего президента Эво Моралеса в Эль-Альто, Боливия
24 ноября, 02:54
Парламент Боливии принял закон, запрещающий участие Моралеса в выборах
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Смена власти в БоливииАнтониу ГутеррешБоливияООНВ мире
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