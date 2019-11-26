Генсек ООН приветствовал закон о Высшем избирательном суде в Боливии

ООН, 26 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует принятие закона о новом Высшем избирательном суде в Боливии , говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

Ранее сообщалось, что временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон о всеобщих выборах. Максимальный срок, установленный законом для проведения новых президентских выборов в Боливии, составляет 140 дней - 20 дней отвели депутаты на выборы верховной коллегии Высшего избирательного суда и дополнительные 120 - на организацию и проведение голосования, оно должно пройти не позднее 12 апреля.

"Генеральный секретарь приветствует объявленные на этих выходных позитивные события в направлении мирного и демократического урегулирования кризиса в Боливии. Он приветствует единогласное принятие закона о создании нового Высшего избирательного суда", - сказано в документе.

По его словам, это событие демонстрирует политическую волю к прекращению кризиса. Однако, как отмечает Дюжаррик, для закрепления этих достижений и предотвращения дальнейшего насилия необходимы дополнительные шаги.

В частности, по его словам, нужно воздерживаться от риторики нетерпимости, стремиться к расширению сотрудничества между всеми политическими силами и восстановлению доверия и уверенности среди всех, кто пострадал от насильственных событий прошлого месяца.

"Генеральный секретарь настоятельно призывает продолжать мирный и конструктивный диалог. Его личный посланник будет продолжать работать с посредниками для поддержки усилий в этом направлении", - добавил Дюжаррик.