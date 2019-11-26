Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T06:23+0300
https://ria.ru/20191126/1561589690.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155631/64/1556316400_0:157:3076:1887_1036x0_80_0_0_3675b8f9e309224b6794655de5dee2f2.jpg
РИА Новости

"Амурсталь" может полностью остановить работу через 10 дней

06:23 26.11.2019
2665
© РИА Новости / Александр Коркка / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат
© РИА Новости / Александр Коркка
Перейти в фотобанк
Металлургический комбинат. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 26 ноя - РИА Новости. Завод "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), чьим собственником и стратегическим инвестором является "Торэкс-Хабаровск" (группа "Торэкс), где прошли обыски, может полностью остановить работу через 10 дней из-за отсутствия сырья, сообщил на совещании в правительстве заместитель гендиректора ООО "Торэкс-Хабаровск" Дмитрий Козлов.
Ранее сообщалось, что на "Амурстали" прошли следственные действия из-за поставщиков металлолома. Источник в правоохранительных органах региона, не уточнив причин обыска, сообщил РИА Новости, что следственные действия прошли в целом по всей группе "Торэкс". Секретарь губернатора Надежда Томченко сообщила РИА Новости, что обыски прошли и в правительстве края, силовики запросили ряд документов, никого не задержав. Кроме того, Басманный суд Москвы на прошлой неделе арестовал до 18 января одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве.
"После обысков и показа этой процедуры по федеральным каналам, кредитующие банки остановили текущее финансирование, иностранные и российские покупатели на протяжении семи дней встали на паузу, и имеющиеся у предприятия иностранные контракты сейчас находятся под угрозой. Более того, поставщики металлолома и материалов прекратили отгрузку в адрес предприятия. Через 10 дней завод будет полностью остановлен из-за отсутствия металлолома", - сказал Козлов.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
19 ноября, 07:20
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
По его словам, если завод сейчас остановит работу более чем на 4 дня, то он сможет возобновить производство только весной. "По предварительной оценке стоимость восстановления оборудования не менее 1,5 миллиарда рублей. Возможность восстановления завода наступит не ранее апреля, когда придут плюсовые температура. Срок восстановления завода не менее четырех месяцев", - сказал он.
Козлов отметил, что с июля 2017 года завод достиг максимальных производственных показателей. Так, в октябре 2019 года завод произвел 97,5 тысячи тонн заготовки.
Ранее и.о. председателя правительства региона Юрий Золочевский сообщал, что из-за остановки завода без работы могут остаться 3,2 тысячи человек.
"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") — единственное на Дальнем Востоке России электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. С 2013 года завод находился в процедуре конкурсного производства. В конце января 2017 года компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск") приобрела завод, став его стратегическим инвестором. Завод возобновил работу 29 июля 2017 года.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
18 сентября, 09:10
Фургал предложил изымать затопленные дома, владельцы которых получили жилье
4125925
Обсудить 0
Комсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
В здании Госдумы РФ
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400
Молодая семья
В России отменят выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Сломанная сигарета в пепельнице
Врач развеял миф о курении и занятиях спортом
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье в кустах нашли плачущего младенца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:28Эксперт оценил заступление на боевое дежурство комплексов "Авангард"
16:28В Берлине затруднено движение из-за акции протеста фермеров
16:26Архангельский суд вынес приговор экс-замначальника регионального УМВД
16:24Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
16:22ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают настоящим лидером
16:18Харири снял свою кандидатуру на пост премьер-министра Ливана
16:18В Албании пропавшими без вести после ЧС остаются 11 человек, пишут СМИ
16:13Минфин предложил смягчить требования к продаже лотерейных билетов
16:12Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
16:11Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
Лента новостейМолния