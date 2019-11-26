"Амурсталь" может полностью остановить работу через 10 дней

ХАБАРОВСК, 26 ноя - РИА Новости. Завод "Амурсталь" в Завод "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), чьим собственником и стратегическим инвестором является "Торэкс-Хабаровск" (группа "Торэкс), где прошли обыски, может полностью остановить работу через 10 дней из-за отсутствия сырья, сообщил на совещании в правительстве заместитель гендиректора ООО "Торэкс-Хабаровск" Дмитрий Козлов.

Ранее сообщалось, что на "Амурстали" прошли следственные действия из-за поставщиков металлолома. Источник в правоохранительных органах региона, не уточнив причин обыска, сообщил РИА Новости, что следственные действия прошли в целом по всей группе "Торэкс". Секретарь губернатора Надежда Томченко сообщила РИА Новости, что обыски прошли и в правительстве края, силовики запросили ряд документов, никого не задержав. Кроме того, Басманный суд Москвы на прошлой неделе арестовал до 18 января одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве.

"После обысков и показа этой процедуры по федеральным каналам, кредитующие банки остановили текущее финансирование, иностранные и российские покупатели на протяжении семи дней встали на паузу, и имеющиеся у предприятия иностранные контракты сейчас находятся под угрозой. Более того, поставщики металлолома и материалов прекратили отгрузку в адрес предприятия. Через 10 дней завод будет полностью остановлен из-за отсутствия металлолома", - сказал Козлов.

По его словам, если завод сейчас остановит работу более чем на 4 дня, то он сможет возобновить производство только весной. "По предварительной оценке стоимость восстановления оборудования не менее 1,5 миллиарда рублей. Возможность восстановления завода наступит не ранее апреля, когда придут плюсовые температура. Срок восстановления завода не менее четырех месяцев", - сказал он.

Козлов отметил, что с июля 2017 года завод достиг максимальных производственных показателей. Так, в октябре 2019 года завод произвел 97,5 тысячи тонн заготовки.

Ранее и.о. председателя правительства региона Юрий Золочевский сообщал, что из-за остановки завода без работы могут остаться 3,2 тысячи человек.