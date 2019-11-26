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РИА Новости

В Кемерово пенсионерка продавала героин, оставшийся после смерти сына

06:19 26.11.2019 (обновлено: 15:34 26.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 26 ноя — РИА Новости. Пенсионерка из Кемерово после смерти сына-наркомана нашла банку с героином и в течение полугода продавала наркотик, суд назначил 79-летней женщине пять лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

"Женщина на протяжении полугода продавала героин, оставшийся после смерти сына, страдавшего наркотической зависимостью. В результате оперативных мероприятий сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России задержали подозреваемую в незаконном распространении героина 79-летнюю пенсионерку, проживающую в частном секторе за Кемеровским железнодорожным вокзалом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обыска дома подозреваемой было изъято 17 подготовленных к продаже свертков с героином. В отношении женщины следователи транспортной полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере").
"В ходе расследования установлено, что после смерти сына, страдавшего наркотической зависимостью, пенсионерка нашла банку с героином и решила продать запрещенное вещество лицам, употребляющим этот наркотик. Следователи транспортной полиции собрали доказательства покушения на сбыт пенсионеркой восьми граммов героина", — уточняется в пресс-релизе.
Подчеркивается, что в ходе судебных заседаний была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая 79-летнюю женщину вменяемой.
"Заводский районный суд Кемерово учел полное признание подсудимой вины, пожилой возраст, состояние здоровья и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
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