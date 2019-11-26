В Тбилиси спецназ оттеснил протестующих от здания парламента

Протестующим было дано время до 05:00 по местному времени (04:00 мск) для прекращения пикета, однако участники акции отказались расходиться, чтобы утром помешать депутатам от правящей партии "Грузинская мечта" приступить к работе. В результате против них были применены водометы, спецназ оттеснил митингующих от входов в здание.