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РИА Новости

В Тбилиси спецназ оттеснил протестующих от здания парламента

06:15 26.11.2019
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© РИА Новости / Александр ИмедашвилиАкция протеста в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Акция протеста в Тбилиси. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Грузинский спецназ оттеснил участников акции протеста с территорий у входов в парламент страны в центре Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия.
Протестующим было дано время до 05:00 по местному времени (04:00 мск) для прекращения пикета, однако участники акции отказались расходиться, чтобы утром помешать депутатам от правящей партии "Грузинская мечта" приступить к работе. В результате против них были применены водометы, спецназ оттеснил митингующих от входов в здание.
Акция протеста в Тбилиси
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По данным оппозиции, на акции задержаны 18 человек. Муниципальная служба приступила к расчистке проезжей части на проспекте Руставели.
Акции протеста начались в Тбилиси после провала парламентом Грузии принятия поправок в конституцию по внесению изменений в избирательную систему, в частности, переход на пропорциональные выборы в 2020 году.
Оппозиция выдвигает разные требования, начиная от назначения внеочередных пропорциональных выборов и заканчивая принятием новых избирательных моделей.
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Протесты в ТбилисиМВД ГрузииГрузияВ мире
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ой..и где вопли ООН, США и прочих о "насилии" о "беспределе" властей Грузии?
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