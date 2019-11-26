В Минобороны заявили о подготовке "Белыми касками" провокаций в Идлибе

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с организацией " Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с организацией " Белые каски " планируют провокации в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России

Уточняется, что они готовят инсценировки авиаударов и химических атак. В начале ноября в Идлиб в сопровождении вооруженных боевиков прибыли неизвестные люди и колонна из трех грузовиков с химикатами.

Кроме того, в одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой.

Об этом российским военным рассказали жители населенного пункта Сармада, расположенного в 30 километрах северо-восточнее столицы мухафазы.

В Минобороны отметили, что информация о подготовке провокаций боевиками из отряда командира Абу Малека, входящего в группировку "Хайат Тахрир аш-Шам"*, а также членами организации "Белые каски" подтверждена по нескольким каналам.

Террористы, по данным военного ведомства, отбирают местных жителей для участия в съемках, изображающих последствия авиационных ударов и применения отравляющих веществ.

"Фейковые ролики об уничтоженных в ходе авианалетов и артиллерийских обстрелов гражданских объектах и якобы примененном химоружии в провинции Идлиб планируется разместить в социальных сетях и представить как доказательства преступлений правительства Сирии и действий ВКС России против мирных граждан", — заключили в Минобороны.

Что известно о "Белых касках"

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете можно найти много видеороликов, на которых люди в белых касках спасают раненых из-под завалов.

Однако параллельно появлялись и записи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные сюжеты, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

В российском МИД считают деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. Башар Асад заявлял, что члены организации на самом деле сторонники "Аль-Каиды"*.