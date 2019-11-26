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РИА Новости

Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки

05:39 26.11.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Переговорщики Китая и США во вторник провели телефонный разговор по торгово-экономическим вопросам, договорились поддерживать контакты по первой части торгового соглашения, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
"Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Стороны обсудили пути устранения основных озабоченностей каждой из сторон, договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающихся консультаций по первой части соглашения", - говорится в заявлении ведомства.
В разговоре с китайской стороны также принял участие министр коммерции Чжун Шань и глава Народного банка Китая И Ган.
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22 ноября, 20:47
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