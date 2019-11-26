Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки

"Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Стороны обсудили пути устранения основных озабоченностей каждой из сторон, договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающихся консультаций по первой части соглашения", - говорится в заявлении ведомства.