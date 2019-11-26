Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений

СЕУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Южная Корея выразила КНДР протест в связи с учениями береговой артиллерии, сообщило министерство обороны РК.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило в понедельник, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил военную часть на острове Чханниндо на юго-западном побережье страны и лично проверил боеспособность артиллерийской роты, указав цель и приказав открыть огонь. Южная Корея сразу осудила действия КНДР, назвав это нарушением межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года.

Во вторник министерство обороны выслало КНДР официальное уведомление, в котором выразило протест свой протест в связи с нарушением договоренности о прекращении всей провокационной военной деятельности в приграничных территориях.

"Сегодня утром через западную военную линию связи министерство обороны выразило категорический протест в связи с учениями береговой артиллерии Северной Кореи. Мы послали письменное извещение, а также выразили это устно во время регулярного сеанса связи", - сообщила на брифинге представитель министерства обороны Чхве Хён Су.

Она также добавила, что по данным министерства обороны, указанные в сообщении ЦТАК стрельбы прошли в субботу, 23 ноября. В этот же день в 2010 году северокорейские войска обстреляли южнокорейский остров Ёнпхёндо, в связи с чем нынешние действия КНДР требуют "тщательного анализа".

Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан. В ноябре того же года северокорейские войска обстреляли расположенный неподалёку остров Ёнпхёндо. 23 ноября прошла девятая годовщина этого инцидента. А во время проведения американо-южнокорейских учений в марте 2014 года. Ким Чен Ын назвал остров Пэннёндо приоритетной целью в случае начала боевых действий.