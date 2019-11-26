Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T06:08+0300
https://ria.ru/20191126/1561589494.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152190/53/1521905336_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_aae12fafb0223d3a06f8e0e52caa3de1.jpg
РИА Новости

Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений

05:23 26.11.2019 (обновлено: 06:08 26.11.2019)
628
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Южная Корея выразила КНДР протест в связи с учениями береговой артиллерии, сообщило министерство обороны РК.
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило в понедельник, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил военную часть на острове Чханниндо на юго-западном побережье страны и лично проверил боеспособность артиллерийской роты, указав цель и приказав открыть огонь. Южная Корея сразу осудила действия КНДР, назвав это нарушением межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года.
Во вторник министерство обороны выслало КНДР официальное уведомление, в котором выразило протест свой протест в связи с нарушением договоренности о прекращении всей провокационной военной деятельности в приграничных территориях.
"Сегодня утром через западную военную линию связи министерство обороны выразило категорический протест в связи с учениями береговой артиллерии Северной Кореи. Мы послали письменное извещение, а также выразили это устно во время регулярного сеанса связи", - сообщила на брифинге представитель министерства обороны Чхве Хён Су.
Она также добавила, что по данным министерства обороны, указанные в сообщении ЦТАК стрельбы прошли в субботу, 23 ноября. В этот же день в 2010 году северокорейские войска обстреляли южнокорейский остров Ёнпхёндо, в связи с чем нынешние действия КНДР требуют "тщательного анализа".
Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан. В ноябре того же года северокорейские войска обстреляли расположенный неподалёку остров Ёнпхёндо. 23 ноября прошла девятая годовщина этого инцидента. А во время проведения американо-южнокорейских учений в марте 2014 года. Ким Чен Ын назвал остров Пэннёндо приоритетной целью в случае начала боевых действий.
Нынешняя проверка боеготовности частей Корейской народной армии верховным лидером КНДР стала уже третьей за последний месяц. 18 ноября Ким Чен Ын руководил учениями по высадке подразделений воздушного десанта, а 16 ноября впервые за 2 года наблюдал за учениями авиации и ПВО.
Папа Франциск. Дни молодежи в Польше
24 ноября, 08:39
Глава Южной Кореи попросил папу Римского встретиться с лидером КНДР
242003
Обсудить 0
Ким Чен ЫнЮжная КореяКНДРВ мире
Рекомендуем
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
В здании Госдумы РФ
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400
Рекламные банеры в витрине магазина на Тверской улице в Москве
Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Папа Франциск. Дни молодежи в Польше
Глава Южной Кореи попросил папу Римского встретиться с лидером КНДР
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:28Эксперт оценил заступление на боевое дежурство комплексов "Авангард"
16:28В Берлине затруднено движение из-за акции протеста фермеров
16:26Архангельский суд вынес приговор экс-замначальника регионального УМВД
16:24Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
16:22ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают настоящим лидером
16:18Харири снял свою кандидатуру на пост премьер-министра Ливана
16:18В Албании пропавшими без вести после ЧС остаются 11 человек, пишут СМИ
16:13Минфин предложил смягчить требования к продаже лотерейных билетов
16:12Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
16:11Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
Лента новостейМолния