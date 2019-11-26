Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T05:14+0300
https://ria.ru/20191126/1561589459.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155980/78/1559807899_87:214:1933:1253_1036x0_80_0_0_da94e113c63564aeb5345be9c9940b4c.jpg
РИА Новости

Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром

05:14 26.11.2019
1601
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Высокопоставленные представители США встретились с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, сообщили в госдепе.
"Высокопоставленные официальные лица США встретились с генералом Халифой Хафтаром 24 ноября, чтобы обсудить шаги по прекращению военных действий и политическому урегулированию ливийского конфликта", - говорится в распространенном заявлении.
В американскую делегацию вошли заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, посол США в Ливии Ричард Норланд, зампомощника госсекретаря США Мэттью Зайс, а также представители Пентагона.
США в ходе встречи с Хафтаром подчеркнули полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливии, а также выразили серьезную обеспокоенность в связи с эксплуатацией Россией конфликта, не уточнив, что именно имелось в виду.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
21 ноября, 02:08
Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
103009
Обсудить 0
Халифа ХафтарЛивияСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
В здании Госдумы РФ
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье в кустах нашли плачущего младенца
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Калининград "своей областью"
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
15:29ЛНР обвинила силовиков в противодействии работе беспилотников ОБСЕ
15:29В регионах должны ощущать изменения от нацпроектов, заявил Медведев
15:26Путин в среду посетит "Адмиралтейские верфи"
15:25Москалькова призвала создать экзамен на водительские права для армян
15:21В Чехии завели дела против бывших глав компартии, правительства и МВД
15:20Житель Иркутска, спасший девочку от педофила, оценил свой поступок
15:19Очевидец рассказал подробности нападения на демонстрантов в Ираке
Лента новостейМолния