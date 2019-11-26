Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям

ПАЛЬМИРА (Сирия), 26 ноя - РИА Новости. Российские военные оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям сирийской Российские военные оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям сирийской Пальмиры , которые возвращаются в родной город.

До войны в Пальмире было более 90 тысяч жителей, теперь - в несколько раз меньше. Во время боев город, несколько раз переходивший из рук в руки, очень сильно пострадал. Теперь, когда люди видят, что им оказывают помощь, а контроль за обстановкой в регионе взяли российские военные, процесс возвращения беженцев существенно ускорился. Только за последний месяц в Пальмиру вернулись несколько сотен человек.

Представитель командования группировки войск РФ в САР Алексей Иванов рассказал журналистам, что в Пальмире уже как два месяца возобновила работу школа.

"Сегодня представители вооруженных сил РФ оказывают необходимую гуманитарную помощь. Также для образовательного процесса детям вручены различные канцелярские принадлежности, письменные принадлежности, тетради. (Оказана) медицинская помощь тем, кому она тут необходима", - сказал Иванов.

Кроме того, рядом со школой российский центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провел первую гуманитарную акцию. Офицеры центра доставили в город 2,5 тонны продуктовых наборов, в состав которых входят рис, мука, сахар, чай, сгущенное молоко.

Одновременно детям школьного возраста раздали письменные принадлежности. Получив ручки, тетради и карандаши, довольные дети отправлялись прямо на уроки.

Безопасность акции обеспечили российские военные полицейские.

По словам Иванова, получить медицинскую и гуманитарную помощь местному населению необходимо, так как жители испытывают большие проблемы в связи с тем, что город разрушен, есть безработица и дефицит продуктов питания.

"Поэтому помощь российских вооруженных сил и в целом России, конечно, здесь воспринимается очень положительно... В целом такие акции проводятся по всей территории Сирии постоянно. А вот с уклоном образовательным - это первая такая акция, и мы планируем ее продолжить и в других районах Сирии, где налаживается мирная жизнь и где школы уже работают в полную силу", - добавил Иванов.

Местный житель Радван Хаммад рассказал, что у него в семье шесть человек, и все годы, пока шла война, они находились в лагере беженцев Рукбан.

"Там было очень трудно. Не было абсолютно никаких условий. А совсем недавно вернулись. Сперва нас разместили в школе в Хомсе, и вот мы, наконец, дома. Сейчас я работаю в шиномонтажной мастерской. Конечно, живем очень скромно. Но главное, что мы чувствуем себя в безопасности. Вот, сегодня Россия привезла нам продукты. Весть об этом быстро распространилась по городу. Я узнал от соседей. Спасибо вам большое", - сказал Хаммад.

В свою очередь российский военный медик, который вместе с коллегами проводил осмотр в школе Пальмиры, признался, что в большинстве случаев диагностируются инфицированные раны, в связи с тем что санитарные условия не соблюдаются.

"Поэтому здесь необходимо проводить санитарно-профилактические работы. В частности, мы проводим обработку ран и дальнейшее лечение... Дети нуждаются в помощи. У них у всех в основном одни и те же неприятности, одни и те же проблемы. Условия у детей суровые, сложные. Но это все поправимо. Мы будем работать", - сказал он.