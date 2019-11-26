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РИА Новости

Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"

05:06 26.11.2019 (обновлено: 11:31 26.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере высказывание министра энергетики Украины Алексея Оржеля о том, что подписание Киевом контракта на транзит газа с "Газпромом" является для страны абсолютным приоритетом.
Соответствующее заявление Оржель сделал в понедельник в интервью изданию "Экономическая правда". По словам министра, Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с российской компанией.
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"Министр энергетики Украины противоречив", — написал Пушков. Он отметил, что Оржель говорит о важности подписания контракта с "Газпромом" и в то же время настаивает на условиях, которые неприемлемы для России.
Сенатор посоветовал украинскому министру разобраться, что важнее для Киева — иски против "Газпрома" или газовый контракт.
Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения, пока стороны договоренности не достигли.
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Алексей ОржельГазпромАлексей ПушковРоссияУкраинаЭкономика
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патриот бывший
1900000
Абсолютным приоритетом НАФТОГАЗа является воровство российского газа!
26 ноября, 11:04
Алексей Степанов
1520000
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