Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере высказывание министра энергетики Украины Алексея Оржеля о том, что подписание Киевом контракта на транзит газа с "Газпромом" является для страны абсолютным приоритетом.
Соответствующее заявление Оржель сделал в понедельник в интервью изданию "Экономическая правда". По словам министра, Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с российской компанией.
"Министр энергетики Украины противоречив", — написал Пушков. Он отметил, что Оржель говорит о важности подписания контракта с "Газпромом" и в то же время настаивает на условиях, которые неприемлемы для России.
Сенатор посоветовал украинскому министру разобраться, что важнее для Киева — иски против "Газпрома" или газовый контракт.
Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения, пока стороны договоренности не достигли.