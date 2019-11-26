Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"

Соответствующее заявление Оржель сделал в понедельник в интервью изданию " Экономическая правда ". По словам министра, Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с российской компанией.

"Министр энергетики Украины противоречив", — написал Пушков. Он отметил, что Оржель говорит о важности подписания контракта с "Газпромом" и в то же время настаивает на условиях, которые неприемлемы для России.

Сенатор посоветовал украинскому министру разобраться, что важнее для Киева — иски против "Газпрома" или газовый контракт.