Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В преддверии "черной пятницы" В преддверии "черной пятницы" Роспотребнадзор дал российским покупателям советы, как не стать жертвой мошенников. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства

Прежде всего стоит обратить внимание на стоимость товара, советуют специалисты.

"Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Попробуйте запросить у продавца сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу покупателя", — отмечается в сообщении.

Кроме того, можно проверить цены у других продавцов. Если товар неожиданно подорожал перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, привлечь к ответственности продавца будет невозможно, предупреждает ведомство.

Кроме того, Роспотребндзор напомнил о фишинговых сайтах, основная цель которых — сбор персональных данных клиента и сведений о платежных картах и паролях к банковским операциям.

Специалисты также советуют обратить внимание на стоимость доставки — большая скидка может быть сделана за счет дорогой доставки. Нужно также убедиться, что продавец не прячет информацию о себе: он должен указать фирменное наименование, адрес, режим работы и другие официальные данные.

"Если вы покупаете товар на сайте владельца агрегатора информации о товарах (услугах), то в случае, если товар не будет доставлен в срок, вы можете заявить требование о возврате денег такому посреднику (агрегатору). Возврат произойдет в течение десяти календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования", — говорится в сообщении.

При покупке Роспотребнадзор советует выяснить сроки доставки. Продавец обязан согласовать их с покупателем, напоминает ведомство.