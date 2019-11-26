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РИА Новости

Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"

04:50 26.11.2019 (обновлено: 12:58 26.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновРекламные банеры в витрине магазина на Тверской улице в Москве
Рекламные банеры в витрине магазина на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В преддверии "черной пятницы" Роспотребнадзор дал российским покупателям советы, как не стать жертвой мошенников. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Прежде всего стоит обратить внимание на стоимость товара, советуют специалисты.

"Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Попробуйте запросить у продавца сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу покупателя", — отмечается в сообщении.

Кроме того, можно проверить цены у других продавцов. Если товар неожиданно подорожал перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, привлечь к ответственности продавца будет невозможно, предупреждает ведомство.
Кроме того, Роспотребндзор напомнил о фишинговых сайтах, основная цель которых — сбор персональных данных клиента и сведений о платежных картах и паролях к банковским операциям.
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Специалисты также советуют обратить внимание на стоимость доставки — большая скидка может быть сделана за счет дорогой доставки. Нужно также убедиться, что продавец не прячет информацию о себе: он должен указать фирменное наименование, адрес, режим работы и другие официальные данные.

"Если вы покупаете товар на сайте владельца агрегатора информации о товарах (услугах), то в случае, если товар не будет доставлен в срок, вы можете заявить требование о возврате денег такому посреднику (агрегатору). Возврат произойдет в течение десяти календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования", — говорится в сообщении.

При покупке Роспотребнадзор советует выяснить сроки доставки. Продавец обязан согласовать их с покупателем, напоминает ведомство.
В последний четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников — День благодарения. Следующая за ним пятница открывает сезон рождественских распродаж и исторически называется "черной" за ажиотажный покупательский спрос. В России распродажи в "черную пятницу" проводятся с 2013 года.
Акция Черная пятница
21 ноября, 13:30Туризм
Путешественники рассказали, планируют ли покупать туры в "черную пятницу"
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
Популярные комментарии
Этим клоунам из этой структуры, надо не советы давать, а работать в нужном направлении, тогда и мошенников меньше будет. Работники "Роспотребнадзора", сегодня, только бездельничают, а не работает.
26 ноября, 06:38
ВпВсё помню! Дедушка
1810001
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