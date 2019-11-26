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РИА Новости

В WhatsApp появится новая функция

04:29 26.11.2019 (обновлено: 10:24 26.11.2019)
129233
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мессенджер WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Опция "Удаление сообщений" появилась в бета-версии мессенджера 2.19.348 для операционной системы Android. Отмечается, что частично данная функция была реализована в более ранней бета-версии программы и носила название "Исчезающие сообщения".
В тестовой версии мессенджера опцию можно включить во вкладках "Информация о контакте" или "Групповые настройки чата", при этом в последнем случае использовать ее смогут лишь администраторы групп.
При этом пользователь сможет выбрать разную длительность "жизни" сообщения — час, день, неделя, месяц и год.
Основатель Вконтакте Павел Дуров
21 ноября, 08:00
Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp
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МессенджерыWhatsApp Inc.Технологии
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26 ноября, 05:06
ppet.g6
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