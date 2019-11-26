При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека

"Около 6.00 (2.00 мск) в следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара двухквартирного жилого дома дома в городе Ужуре обнаружены тела трех неустановленных женщин и одного мужчины с признаками термического воздействия", - говорится в сообщении.