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РИА Новости

При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека

04:26 26.11.2019 (обновлено: 04:41 26.11.2019)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 ноя - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели четырех человек, чьи тела были обнаружены при тушении пожара в доме в городе Ужур Красноярского края, сообщает региональное управление СК.
"Около 6.00 (2.00 мск) в следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара двухквартирного жилого дома дома в городе Ужуре обнаружены тела трех неустановленных женщин и одного мужчины с признаками термического воздействия", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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