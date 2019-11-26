Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T04:22+0300
https://ria.ru/20191126/1561589205.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155208/68/1552086843_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_c8c25506fdd69eb73cd750f484ca3ed6.jpg
РИА Новости

В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы

04:02 26.11.2019 (обновлено: 04:22 26.11.2019)
8056
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Школа. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Дворник школы в Уссурийске, где ребенок чистил снег на козырьке здания, уволена, директору учебного заведения вынесено замечание, сообщает администрация города.
В воскресенье в соцсетях распространилось видео, на котором мальчик счищает лопатой снег с козырька здания. На записи видна вывеска с надписью "Школа №31", утверждается, что действие происходит в Уссурийске. При этом на ребенке нет верхней одежды, его, стоящего на покатом козырьке на высоте второго этажа, из окна придерживает взрослый.
Видео вызвало в регионе резонанс. По данным УМВД, мальчик по просьбе своей тети, работавшей дворником в школе, помог ей в уборке снега. Он не стал надевать верхнюю одежду, так как на улице было тепло.

"По факту инцидента в средней школе № 31 проведена проверка... Установлено, что снег с козырька убирала женщина-дворник. На перемене ей вызвался помочь один из учеников школы. Мальчик убирал снег не более пяти минут... В результате проверки дворник уволена, завхозу объявлен выговор за слабый контроль над техническим персоналом, директору вынесено замечание. Претензий к общеобразовательному учреждению со стороны родителей мальчика нет", - говорится в сообщении администрации Уссурийска.

Директор школы Сергей Старкин, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что с учеником поговорили.
"Он подтвердил, что сам захотел помочь убрать снег. Никто ребенка не заставлял и не принуждал к этому. Сразу были приняты все меры. С педагогическим составом и с техническим персоналом школы проведена беседа", - сказал директор.
Школьный коридор
Вчера, 10:55
В Приморье наказали сотрудников школы, где ребенок чистил снег
695215137
Обсудить 15
Приморский крайУссурийскПроисшествия
Популярные комментарии
Какой кошмар,детей к труду приобщают, это просто уму непостижимо!..)
26 ноября, 07:25
paulsot75
2530001
В школах Японии ученики убирают мусор ,привлекаются к уборке в классах ,в школе,а так же к мелкому ремонту и украшению. Видимо по этому и уровень жизни в Японии выше ,потому что ТРУД в почёте с раннего возраста. А у нас в руководстве системы образования сидят недоумки, по этому и имеем то что имеем.
26 ноября, 07:37
paulsot75
2900000
Рекомендуем
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
В здании Госдумы РФ
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье в кустах нашли плачущего младенца
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов
Суд взыскал с экс-главы Марий Эл 120 объектов недвижимости и 16 машин
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
15:29ЛНР обвинила силовиков в противодействии работе беспилотников ОБСЕ
15:29В регионах должны ощущать изменения от нацпроектов, заявил Медведев
15:26Путин в среду посетит "Адмиралтейские верфи"
15:25Москалькова призвала создать экзамен на водительские права для армян
15:21В Чехии завели дела против бывших глав компартии, правительства и МВД
15:20Житель Иркутска, спасший девочку от педофила, оценил свой поступок
Лента новостейМолния