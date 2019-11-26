В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Дворник школы в Дворник школы в Уссурийске , где ребенок чистил снег на козырьке здания, уволена, директору учебного заведения вынесено замечание, сообщает администрация города.

В воскресенье в соцсетях распространилось видео, на котором мальчик счищает лопатой снег с козырька здания. На записи видна вывеска с надписью "Школа №31", утверждается, что действие происходит в Уссурийске. При этом на ребенке нет верхней одежды, его, стоящего на покатом козырьке на высоте второго этажа, из окна придерживает взрослый.

Видео вызвало в регионе резонанс. По данным УМВД, мальчик по просьбе своей тети, работавшей дворником в школе, помог ей в уборке снега. Он не стал надевать верхнюю одежду, так как на улице было тепло.

"По факту инцидента в средней школе № 31 проведена проверка... Установлено, что снег с козырька убирала женщина-дворник. На перемене ей вызвался помочь один из учеников школы. Мальчик убирал снег не более пяти минут... В результате проверки дворник уволена, завхозу объявлен выговор за слабый контроль над техническим персоналом, директору вынесено замечание. Претензий к общеобразовательному учреждению со стороны родителей мальчика нет", - говорится в сообщении администрации Уссурийска.

Директор школы Сергей Старкин, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что с учеником поговорили.