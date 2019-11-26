В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете

Сообщается, что подозреваемый ограбил магазин автозапчастей, после чего угнал автомобиль и попытался скрыться на нем от полиции. Однако ему это не удалось, и он врезался в две патрульных полицейских машины. После этого мужчина, вооруженный мачете, попытался скрыться, и сотрудники полиции открыли по нему огонь.