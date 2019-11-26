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РИА Новости

В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете

03:52 26.11.2019
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© Flickr / jondoeforty1Полиция США
Полиция США
© Flickr / jondoeforty1
Полиция США. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Полицейские в Голливуде застрелили мужчину, вооруженного мачете, заявил представитель пресс-службы департамента полиции Лос-Анджелеса лейтенант Крис Рамирес.
Сообщается, что подозреваемый ограбил магазин автозапчастей, после чего угнал автомобиль и попытался скрыться на нем от полиции. Однако ему это не удалось, и он врезался в две патрульных полицейских машины. После этого мужчина, вооруженный мачете, попытался скрыться, и сотрудники полиции открыли по нему огонь.
Представитель полиции рассказал, что нападавший был вооружен мачете длиной более 30 сантиметров. Один из полицейских, пытавшихся его задержать, получил травмы, не представляющие угрозы для жизни.
Подозреваемый получил огнестрельные ранения, он скончался в местной больнице.
Полиция
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ГолливудЛос-АнджелесСШАВ мире
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