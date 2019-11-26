Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Государственный научный центр "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации " Государственный научный центр "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации " Росатом " холдинг "Атомэнергомаш") и компания "Уральская сталь" разработали технологию промышленного производства толстолистового проката из новых марок стали, которая имеет уникальные свойства и пригодна для использования в сложных климатических условиях Арктики

"Материал и технология необходимы для использования в проектах по производству сжиженного природного газа (СПГ) и могут применяться, в том числе, в условиях Крайнего Севера. По своим характеристикам новые марки стали превосходят существующие аналоги российского и зарубежного производства и при этом позволяют на четверть снизить затраты при изготовлении оборудования для СПГ", - говорится в сообщении "Атомэнергомаша".

Работы по созданию технологии промышленного производства толстолистового проката из новых никельсодержащих марок стали типа 0Н6 начались весной нынешнего года. Они проводились учеными ЦНИИТМАШ совместно с технологами "Уральской стали". Осенью на уральском предприятии успешно прошла плавка и была прокатана опытная партия листов различной толщины.

Для отечественных предприятий освоение производства предлагаемых новых криогенных марок стали – это возможность выйти на рынок высокорентабельной продукции. Использование такой стали позволит на 25% снизить себестоимость изготовления криогенных аппаратов, обеспечивая все необходимые свойства и требования безопасности и надежности, отметил заместитель директора института металлургии и машиностроения ЦНИИТМАШ Евгений Якушев, слова которого приведены в сообщении.

Хладостойкие низко- и среднелегированные никелевые стали широко применяются в мировой практике для изготовления резервуаров, танков и оборудования для СПГ-проектов.