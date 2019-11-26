Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу

ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан вызвал посла США в Китае Терри Брэнстеда, чтобы выразить протест и сделать представление в связи с принятием в сенате и палате представителей США законопроекта о "Защите прав человека и демократии в Гонконге", говорится в заявлении МИД Китая.

Депутаты палаты представителей США в прошлую среду приняли законопроект по "Защите прав человека и демократии в Гонконге", днем ранее его одобрил сенат, и теперь он отправится на подпись к президенту страны Дональду Трампу.

"Дела Гонконга являются исключительно внутренним делом Китая, и ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться в них. США посредством данного законопроекта открыто вмешиваются во внутренние дела КНР, игнорируют действительность, выдают черное за белое, потворствуют и поддерживают насильственные преступления сил, создающих "антикитайский хаос", серьезно нарушают международное право и основные принципы международных отношений, в связи с чем Китая выражает резкое недовольство и решительный протест", - заявил Чжэн Цзэгуан, слова которого приводятся на сайте МИД.

Китайская сторона призвала США исправить ошибочные действия и прекратить вмешательство во внутренние дела КНР, включая дела Гонконга.

"Решимость Китая защищать интересы государственного суверенитета, национальной безопасности и развития остается непоколебимой, а решимость осуществлять политику "одна страна, две системы" и противостоять вмешательству любых внешних сил в дела Гонконга неизменна", - подчеркнул он.

"Мы призываем США понять всю серьезность ситуации, немедленно исправить ошибки, остановить дальнейшее продвижение и принятие закона, прекратить вмешиваться в дела Гонконга и во внутренние дела Китая, иначе всю ответственность за последствия этих действий полностью будут нести США", - сказал Чжэн Цзэгуан.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, младшему из которых 11 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.