СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам

Ранее адвокаты Трампа обратились в Верховный суд с просьбой остановить расследование в отношении действующего президента, обязывающее его обнародовать свои налоговые декларации. Это последняя инстанция, которая принимает решение по этому делу. Ранее Трамп проиграл вторую апелляцию на решение нижестоящего суда, который обязал главу государства раскрыть его налоговые декларации.

Издание пишет, что решение Верховного суда повышает вероятность того, что судьи согласятся на полный пересмотр апелляции президента.

Ряд нью-йоркских чиновников и демократы в конгрессе через суд добиваются того, чтобы конгресс получил доступ к налоговым декларациям Трампа. В начале октября федеральный суд в Нью-Йорке позволил прокурорам затребовать налоговые декларации президента и его компании за восемь лет. Выполнение этого решения впоследствии было приостановлено апелляционным судом Вашингтона на время рассмотрения апелляции.

Политические противники Трампа и некоторые прокуроры добиваются обнародования налоговых деклараций Трампа, рассчитывая найти в них свидетельства возможного нарушения закона. Трамп отказывается публиковать декларации, заявляя, что они пока что проходят аудит в налоговой службе. Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.