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РИА Новости

Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров

03:31 26.11.2019
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© AP Photo / Invision for Apple/ Ryan EmberleyПокупатель примеряет часы Apple Watch
Покупатель примеряет часы Apple Watch
© AP Photo / Invision for Apple/ Ryan Emberley
Покупатель примеряет часы Apple Watch. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Многие россияне хотят приобрести себе или получить в подарок на Новый год "умные" устройства, однако прежде чем воспользоваться ими, пользователю стоит предпринять некоторые меры, чтобы дистанционно не стать жертвой злоумышленника, рассказал РИА Новости старший исследователь безопасности компании-разработчика программного обеспечения в сфере информбезопасности компании Avast Мартин Хрон.
Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости опросу Avast среди российских пользователей, многие из них хотели бы получить в подарок на Новый год или приобрести себе "умные" часы (41%), "умную" лампочку (30%), а также голосовой помощник Alexa/Google Home (21%) или "умный" термостат (8%). Важное свойство таких устройств - то, что они работают в связи с другими через так называемый "интернет вещей" (IoT).
"IoT-устройства чрезвычайно удобны и увлекательны, но они только входят в нашу жизнь, и многие люди еще не понимают, насколько они уязвимы. Хакеру нужно всего одно уязвимое устройство, чтобы получить доступ ко всей домашней сети", - подчёркивает эксперт по безопасности.
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По словам Хрона, многие пользователи начинают сразу пользоваться "умным" устройством, не вникая в инструкцию. Такой подход чреват проблемами, считает он. "Каждое "умное" устройство — потенциальная мишень для хакеров. При добавлении в сеть нового устройства найдите время, чтобы разобраться во всех нюансах, включая протокол безопасности", - указывает он.
"Безопасность IoT-сети начинается и заканчивается роутером, который обычно поставляется с паролем по умолчанию. Проблема в том, что у многих роутеров одинаковые учетные данные, и часто их можно без проблем найти в сети. Поэтому важно сразу изменить пароль на более сложный. Согласно опросу Avast, половина россиян никогда не меняла учетные данные своих роутеров", - уточняет Хрон. "Хотим еще раз подчеркнуть: меняйте пароли на всех устройствах, где это возможно. Если также доступна двухфакторная аутентификация, включите ее", - добавил он.
Он также советует устанавливать обновления системы сразу, как они будут доступны. Но есть и другой, более радикальный и надёжный способ гарантировать себе защиту от хакеров. "Мы не рекомендуем пользоваться "умными" устройствами, если вы не используете все их функции. Перед покупкой "умного" устройства задумайтесь, действительно ли вам нужно, чтобы, например, ваша кофемашина подключалась к интернету? Если это не требуется, рекомендуем приобрести классические аналоговые модели", - заключает эксперт.
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