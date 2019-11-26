Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Многие Многие россияне хотят приобрести себе или получить в подарок на Новый год "умные" устройства, однако прежде чем воспользоваться ими, пользователю стоит предпринять некоторые меры, чтобы дистанционно не стать жертвой злоумышленника, рассказал РИА Новости старший исследователь безопасности компании-разработчика программного обеспечения в сфере информбезопасности компании Avast Мартин Хрон.

Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости опросу Avast среди российских пользователей, многие из них хотели бы получить в подарок на Новый год или приобрести себе "умные" часы (41%), "умную" лампочку (30%), а также голосовой помощник Alexa/Google Home (21%) или "умный" термостат (8%). Важное свойство таких устройств - то, что они работают в связи с другими через так называемый "интернет вещей" (IoT).

"IoT-устройства чрезвычайно удобны и увлекательны, но они только входят в нашу жизнь, и многие люди еще не понимают, насколько они уязвимы. Хакеру нужно всего одно уязвимое устройство, чтобы получить доступ ко всей домашней сети", - подчёркивает эксперт по безопасности.

По словам Хрона, многие пользователи начинают сразу пользоваться "умным" устройством, не вникая в инструкцию. Такой подход чреват проблемами, считает он. "Каждое "умное" устройство — потенциальная мишень для хакеров. При добавлении в сеть нового устройства найдите время, чтобы разобраться во всех нюансах, включая протокол безопасности", - указывает он.

"Безопасность IoT-сети начинается и заканчивается роутером, который обычно поставляется с паролем по умолчанию. Проблема в том, что у многих роутеров одинаковые учетные данные, и часто их можно без проблем найти в сети. Поэтому важно сразу изменить пароль на более сложный. Согласно опросу Avast, половина россиян никогда не меняла учетные данные своих роутеров", - уточняет Хрон. "Хотим еще раз подчеркнуть: меняйте пароли на всех устройствах, где это возможно. Если также доступна двухфакторная аутентификация, включите ее", - добавил он.