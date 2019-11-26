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РИА Новости

Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры

03:25 26.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЧерная икра
Черная икра
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Черная икра. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Черная икра не вошла в состав грузов транспортного корабля "Прогресс МС-13", но он доставит на праздничный новогодний стол космонавтов оливки, сухофрукты и конфеты, сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП), где формируют рационы для космонавтов, Александр Агуреев.
Ранее сообщалось, что в связи с выявлением технических замечаний с 1 на 6 декабря отложен запуск к МКС грузового корабля "Прогресс МС-13".
Традиционно несколько лет подряд космонавтам на каждом грузовике отправляли черную икру. "В списке грузов этого корабля икры нет", - сказал Агуреев.
Причины этого учёный не уточнил.
Однако новогодний стол экипажа МКС не останется пустым. "В так называемый набор психологической поддержки вошли: оливки и маслины с косточкой и без, фисташки, финики, сушёная клюква, маринованный имбирь, мед кремовый, пастилки яблочные, кедровые орешки, фундук, шоколад и набор различных конфет", - рассказал ученый.
Помимо того, "грузовик" привезет хрен, кетчуп, консервированные мелкоплодные томаты и сладкий перец, а также свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны, лук и чеснок.
При этом свежие фрукты и овощи не должны пропасть в связи с переносом запуска "Прогресса МС-13", полагает Агуреев.
"Все продукты имеют длительные сроки хранения. Они поставляются за месяц до старта. Набор фруктов и овощей - за две недели. Все будет зависеть от того, в каких условиях они будут храниться. До запуска долежат", - сказал он.
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