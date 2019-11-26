Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Черная икра не вошла в состав грузов транспортного корабля "Прогресс МС-13", но он доставит на праздничный новогодний стол космонавтов оливки, сухофрукты и конфеты, сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП), где формируют рационы для космонавтов, Александр Агуреев.

Ранее сообщалось, что в связи с выявлением технических замечаний с 1 на 6 декабря отложен запуск к МКС грузового корабля "Прогресс МС-13".

Традиционно несколько лет подряд космонавтам на каждом грузовике отправляли черную икру. "В списке грузов этого корабля икры нет", - сказал Агуреев.

Причины этого учёный не уточнил.

Однако новогодний стол экипажа МКС не останется пустым. "В так называемый набор психологической поддержки вошли: оливки и маслины с косточкой и без, фисташки, финики, сушёная клюква, маринованный имбирь, мед кремовый, пастилки яблочные, кедровые орешки, фундук, шоколад и набор различных конфет", - рассказал ученый.

Помимо того, "грузовик" привезет хрен, кетчуп, консервированные мелкоплодные томаты и сладкий перец, а также свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны, лук и чеснок.

При этом свежие фрукты и овощи не должны пропасть в связи с переносом запуска "Прогресса МС-13", полагает Агуреев.