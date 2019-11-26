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РИА Новости

Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов

03:14 26.11.2019 (обновлено: 10:38 26.11.2019)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМандариновые деревья
Мандариновые деревья
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Мандариновые деревья. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина ежедневно, фрукт очень полезен, способен повышать иммунитет, выводить токсины из организма и улучшать настроение, поэтому традиция употреблять мандарины на новогодние праздники очень хорошая, считают опрошенные РИА Новости врачи.
"Средняя суточная доза — четыре штуки <...> мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", — рассказала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева. Она отметила, что традиция есть мандарины на новогодние праздники в целом полезная, если нет никаких противопоказаний, индивидуальной непереносимости и аллергических реакций на цитрусовые.
С ней согласна и врач-диетолог Елена Тихомирова. По ее словам, зимой организму человека, как правило, не хватает витаминов, поэтому фрукты необходимы. Мандарины низкокалорийны, при этом богаты витаминами, в том числе витамином С, пояснила диетолог.
Мандарины
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Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Она отметила, что важно мыть мандарины перед употреблением в теплой воде, так как для более долгого хранения их могут обрабатывать вредными для организма веществами.
У мандаринов полезна не только мякоть, но и корки, в них содержится много антиоксидантов, а также белые волокна, которые разделяют цитрусовые на дольки, они содержат флаваноид нобилетин, который обладает мощным противовоспалительным действием, подчеркнула Прунцева.
Врачи сходятся во мнении, что злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергических реакций, вздутию живота, обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как фрукты содержат большое количество клетчатки.
Диетологи рекомендуют есть мандарины утром и днем до 5 часов вечера, главное — не употреблять их натощак. При соблюдении простых рекомендаций мандарины окажут только положительное влияние на здоровье человека: выведут токсины, повысят иммунитет и улучшат настроение, уточнила Прунцева.
Мандарины
26 декабря 2018, 08:18
В Роскачестве рассказали, как выбрать самые вкусные мандарины
16618138424
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Много мандаринов нельзя есть потому что денег на врачей не останется.
26 ноября, 04:08
ЛКЛысый Кучерявый
12110005
Откуда эти две тётки взяли количество в 4 штуки? На себе проверяли? И после 5-го съеденного мандарина у них произошло вздутие живота и развилась аллергия? Неужели у так называемых врачей нет большей озабоченности, чем мытьё мандаринов?
26 ноября, 09:32
nnnetzenzury n
1410002
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