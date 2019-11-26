Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина ежедневно, Без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина ежедневно, фрукт очень полезен, способен повышать иммунитет, выводить токсины из организма и улучшать настроение, поэтому традиция употреблять мандарины на новогодние праздники очень хорошая, считают опрошенные РИА Новости врачи.

"Средняя суточная доза — четыре штуки <...> мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", — рассказала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева. Она отметила, что традиция есть мандарины на новогодние праздники в целом полезная, если нет никаких противопоказаний, индивидуальной непереносимости и аллергических реакций на цитрусовые.

С ней согласна и врач-диетолог Елена Тихомирова. По ее словам, зимой организму человека, как правило, не хватает витаминов, поэтому фрукты необходимы. Мандарины низкокалорийны, при этом богаты витаминами, в том числе витамином С, пояснила диетолог.

Она отметила, что важно мыть мандарины перед употреблением в теплой воде, так как для более долгого хранения их могут обрабатывать вредными для организма веществами.

У мандаринов полезна не только мякоть, но и корки, в них содержится много антиоксидантов, а также белые волокна, которые разделяют цитрусовые на дольки, они содержат флаваноид нобилетин, который обладает мощным противовоспалительным действием, подчеркнула Прунцева.

Врачи сходятся во мнении, что злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергических реакций, вздутию живота, обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как фрукты содержат большое количество клетчатки.