Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россияне , ежедневно играющие в компьютерные игры, имеют больше сложностей с поиском работы, показало исследование сервиса по поиску работы Superjob, имеющееся в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным исследования, проведенного во всех округах РФ с 22 августа по 17 сентября среди 10 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет, большинство россиян (68%) не играют в компьютерные игры. Только 7% играют в них ежедневно, 9% - несколько раз в неделю, по 8% - несколько раз в месяц, год и реже.

Исследование также показало, что мужчин, увлеченных компьютерными играми, больше, чем женщин (46% против 18%). Отвечая на вопрос о том, чем по их мнению являются компьютерные игры, около половины россиян назвали их бесполезной тратой времени (47%), 16% — способом ухода от реальности, 15% — интересным видом досуга, 11% — увлечением, грозящим психическим расстройством.

Респондентов также попросили оценить сложность поиска работы по 10-балльной шкале. Среднее значение составляет 6,1 балла, при этом средняя оценка сложности трудоустройства среди россиян, не играющих в компьютер, одна из самых низких — 5,9 балла. Больше всего трудностей испытывают те, кто играет в компьютерные игры каждый день: средняя оценка сложностей трудоустройства среди них — 7,1 балла.

Еще одно исследование сервиса Superjob, проведенное во всех округах РФ с 22 августа по 17 сентября среди 3 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет, играющих в компьютерные игры, показало, что наиболее популярными жанрами являются стратегии (42%), экшн ("стрелялки" и "бродилки") (41%), головоломки и пазлы (32%).