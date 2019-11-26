Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T03:07+0300
https://ria.ru/20191126/1561588881.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152319/70/1523197099_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_aa7b120e1938612461b9f6456c9c95db.jpg
РИА Новости

Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу

03:07 26.11.2019
379
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМолодой человек играет в League of Legends
Молодой человек играет в League of Legends
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Молодой человек играет в League of Legends. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россияне, ежедневно играющие в компьютерные игры, имеют больше сложностей с поиском работы, показало исследование сервиса по поиску работы Superjob, имеющееся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным исследования, проведенного во всех округах РФ с 22 августа по 17 сентября среди 10 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет, большинство россиян (68%) не играют в компьютерные игры. Только 7% играют в них ежедневно, 9% - несколько раз в неделю, по 8% - несколько раз в месяц, год и реже.
Исследование также показало, что мужчин, увлеченных компьютерными играми, больше, чем женщин (46% против 18%). Отвечая на вопрос о том, чем по их мнению являются компьютерные игры, около половины россиян назвали их бесполезной тратой времени (47%), 16% — способом ухода от реальности, 15% — интересным видом досуга, 11% — увлечением, грозящим психическим расстройством.
Респондентов также попросили оценить сложность поиска работы по 10-балльной шкале. Среднее значение составляет 6,1 балла, при этом средняя оценка сложности трудоустройства среди россиян, не играющих в компьютер, одна из самых низких — 5,9 балла. Больше всего трудностей испытывают те, кто играет в компьютерные игры каждый день: средняя оценка сложностей трудоустройства среди них — 7,1 балла.
Еще одно исследование сервиса Superjob, проведенное во всех округах РФ с 22 августа по 17 сентября среди 3 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет, играющих в компьютерные игры, показало, что наиболее популярными жанрами являются стратегии (42%), экшн ("стрелялки" и "бродилки") (41%), головоломки и пазлы (32%).
При этом у мужчин более популярны экшн (48%) и стратегии (49%), в то время как женщины отдают предпочтение головоломкам (55%) и квестам (31%).
League of Legends
10 сентября, 03:04
Опрос выяснил, как россияне относятся к видеоиграм
2640110
Обсудить 2
РоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
В здании Госдумы РФ
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье в кустах нашли плачущего младенца
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
Люди держат связанные флаги Польши и Украины
Польская студентка записала видео с оскорблениями в адрес украинки
Мандариновые деревья
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
15:29ЛНР обвинила силовиков в противодействии работе беспилотников ОБСЕ
15:29В регионах должны ощущать изменения от нацпроектов, заявил Медведев
15:26Путин в среду посетит "Адмиралтейские верфи"
15:25Москалькова призвала создать экзамен на водительские права для армян
15:21В Чехии завели дела против бывших глав компартии, правительства и МВД
15:20Житель Иркутска, спасший девочку от педофила, оценил свой поступок
Лента новостейМолния