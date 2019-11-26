СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. "Российская газета" опубликовала снимки серийного экземпляра рестайлингового внедорожника Lada 4x4.
Судя по фото, снаружи внедорожник подвергся минимальным изменениям: модель получила новый передний бампер с интегрированными противотуманными фарами. Главной отличительной особенностью обновленной Lada 4x4, как отмечает издание, стал интерьер автомобиля.
Так, в салоне внедорожника можно увидеть новую переднюю панель с современной климатической установкой с шайбами вместо прежних ползунков и увеличенными дефлекторами вентиляции.
Кроме того, автомобиль получил новую комбинацию приборов, схожую с обновленной Lada Granta FL, доработанный отопитель, новые сиденья с подголовниками заднего дивана, формованный потолок с плафоном и систему ЭРА-ГЛОНАСС.
По технической части, как указывает РГ, изменений нет — автомобиль оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью в 83 лошадиные силы и пятиступенчатой механической коробкой передач.