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РИА Новости

Сторонники шиитской партии сожгли палаточный городок на юге Ливана

02:42 26.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкАнтиправительственная демонстрация в Ливане
Антиправительственная демонстрация в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Антиправительственная демонстрация в Ливане
БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Сторонники шиитской партии "Харакет Амаль" напали на палаточный городок мирных демонстрантов в городе Тир на юге Ливана, подожгли палатки и избили часть демонстрантов, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий.
По данным СМИ, в результате беспорядков госпитализированы три человека.
"Сторонники "Амаль" напали на палаточный городок в центре Тира и начали обливать бензином, когда в палатках еще оставались люди. Некоторых они поймали и избили. Армия быстро подошла и окружила мирных демонстрантов, защищая их от агрессивно настроенных групп людей", - рассказал собеседник агентства.
В интернете позже появились видеоролики, на которых слышны звуки автоматных очередей на фоне горящих палаток, голос на фоне говорит: "Смотрите, что происходит сейчас в Тире". По словам очевидцев, армия стреляла в воздух, пытаясь отогнать от демонстрантов сторонников спикера ливанского парламента и лидера "Харакет Амаль" Набиха Берри.
На данный момент ситуация в Тире стабилизировалась. Армия полностью контролирует ситуации. Участники митинга вновь собираются на площади, скандируют благодарственные речевки в адрес военнослужащих и поют гимн Ливана.
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В понедельник вечером сторонники шиитских партий "Хезболлах" и "Амаль" организовали массовые акции в нескольких частях Бейрута. Колонна из нескольких десятков мотоциклов с партийными флагами на протяжении длительного времени кружила вокруг демонстрантов на Площади Павших в центре ливанской столицы. В районе кола и Айн-эр-Руммане, по данным СМИ, произошли локальные столкновения между сторонниками шиитских партий и суннитской "Мостакбаль", однако в обоих случаях армии удалось быстро взять ситуацию под контроль.
В ночь на понедельник сторонники "Хезболлах" и "Амаль" прибыли в центр Бейрута, где разгромили палаточный городок мирных демонстрантов, после чего началась массовая драка. Только к пяти утра военным и полиции удалось разогнать участников беспорядков, применив слезоточивый газ. Беспорядки начались после появления в интернете видео, на котором в потасовке между сторонником "Хезболлах" и демонстрантом в центре Бейрута последний оскорбил лидера шиитского движения.
Мирные антиправительственные демонстрации проходят по всему Ливану с 17 октября. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах. 29 октября правительство Саада Харири подало в отставку, однако демонстрации после этого не прекратились.
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