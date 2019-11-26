Сторонники шиитской партии сожгли палаточный городок на юге Ливана

БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Сторонники шиитской партии "Харакет Амаль" напали на палаточный городок мирных демонстрантов в городе Тир на юге Сторонники шиитской партии "Харакет Амаль" напали на палаточный городок мирных демонстрантов в городе Тир на юге Ливана , подожгли палатки и избили часть демонстрантов, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий.

По данным СМИ, в результате беспорядков госпитализированы три человека.

"Сторонники "Амаль" напали на палаточный городок в центре Тира и начали обливать бензином, когда в палатках еще оставались люди. Некоторых они поймали и избили. Армия быстро подошла и окружила мирных демонстрантов, защищая их от агрессивно настроенных групп людей", - рассказал собеседник агентства.

В интернете позже появились видеоролики, на которых слышны звуки автоматных очередей на фоне горящих палаток, голос на фоне говорит: "Смотрите, что происходит сейчас в Тире". По словам очевидцев, армия стреляла в воздух, пытаясь отогнать от демонстрантов сторонников спикера ливанского парламента и лидера "Харакет Амаль" Набиха Берри.

На данный момент ситуация в Тире стабилизировалась. Армия полностью контролирует ситуации. Участники митинга вновь собираются на площади, скандируют благодарственные речевки в адрес военнослужащих и поют гимн Ливана.

В понедельник вечером сторонники шиитских партий "Хезболлах" и "Амаль" организовали массовые акции в нескольких частях Бейрута. Колонна из нескольких десятков мотоциклов с партийными флагами на протяжении длительного времени кружила вокруг демонстрантов на Площади Павших в центре ливанской столицы. В районе кола и Айн-эр-Руммане, по данным СМИ, произошли локальные столкновения между сторонниками шиитских партий и суннитской "Мостакбаль", однако в обоих случаях армии удалось быстро взять ситуацию под контроль.

В ночь на понедельник сторонники "Хезболлах" и "Амаль" прибыли в центр Бейрута, где разгромили палаточный городок мирных демонстрантов, после чего началась массовая драка. Только к пяти утра военным и полиции удалось разогнать участников беспорядков, применив слезоточивый газ. Беспорядки начались после появления в интернете видео, на котором в потасовке между сторонником "Хезболлах" и демонстрантом в центре Бейрута последний оскорбил лидера шиитского движения.