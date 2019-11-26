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РИА Новости

В Иркутске потушили пожар в здании мебельного магазина

02:39 26.11.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном здании мебельного магазина в Иркутске, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по Иркутской области.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что двухэтажное здание магазина "МебельГрад" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров. На сайте ведомства уточняется, что пожар произошел на улице Сергеева в двухэтажном металлокаркасном здании.
"В 4.15 (23.15 мск) пожарно-спасательные подразделения МЧС России принимали участие в ликвидации пожара... В 05.12 (00.12 мск) пожар локализован. В 05.30 (00.30 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
От МЧС в операции участвовали 44 человека и 11 единиц техники.
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ИркутскПроисшествия
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