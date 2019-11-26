В Иркутске потушили пожар в здании мебельного магазина

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что двухэтажное здание магазина "МебельГрад" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров. На сайте ведомства уточняется, что пожар произошел на улице Сергеева в двухэтажном металлокаркасном здании.