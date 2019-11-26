СМИ: в США осудили китаянку, проникшую в имение Трампа с флешкой

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Китаянку Юцьзин Чжан, которая незаконно проникла на территорию имения президента США Китаянку Юцьзин Чжан, которая незаконно проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, в понедельник приговорили к восьми месяцам лишения свободы, пишет издание Washington Examiner

Ранее сообщалось, что в сентябре присяжные заседатели признали Чжан виновной в проникновении на территорию резиденции Трампа и даче ложных показаний.

Издание сообщает, что она находилась в заключении с момента ареста в марте и ее могут отпустить в течение нескольких недель.

В начале апреля китаянка с двумя паспортами КНР, четырьмя мобильными телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды.

Чжан пыталась убедить охранников резиденции Трампа, что намерена воспользоваться бассейном, расположенным на территории Мар-а-Лаго, и смогла проникнуть на территорию имения после того, как один из охранников подтвердил, что ее фамилия совпадает с фамилией одного из членов закрытого клуба Мар-а-Лаго.

После того как китаянка оказалась на территории имения Трампа, она заявила, что прибыла для участия в некоем мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН, тогда как в действительности такого мероприятия не планировалось. По данным СМИ, женщина показала сотруднику безопасности приглашение на мероприятие, которое тот не смог прочитать, поскольку текст был написан на китайском языке.