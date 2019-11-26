СМИ: в США осудили китаянку, проникшую в имение Трампа с флешкой

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Китаянку Юцьзин Чжан, которая незаконно проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, в понедельник приговорили к восьми месяцам лишения свободы, пишет издание Washington Examiner.
Ранее сообщалось, что в сентябре присяжные заседатели признали Чжан виновной в проникновении на территорию резиденции Трампа и даче ложных показаний.
Издание сообщает, что она находилась в заключении с момента ареста в марте и ее могут отпустить в течение нескольких недель.
В начале апреля китаянка с двумя паспортами КНР, четырьмя мобильными телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды.
Чжан пыталась убедить охранников резиденции Трампа, что намерена воспользоваться бассейном, расположенным на территории Мар-а-Лаго, и смогла проникнуть на территорию имения после того, как один из охранников подтвердил, что ее фамилия совпадает с фамилией одного из членов закрытого клуба Мар-а-Лаго.
После того как китаянка оказалась на территории имения Трампа, она заявила, что прибыла для участия в некоем мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН, тогда как в действительности такого мероприятия не планировалось. По данным СМИ, женщина показала сотруднику безопасности приглашение на мероприятие, которое тот не смог прочитать, поскольку текст был написан на китайском языке.
После этого женщина была выведена с территории имения Трампа и задержана. Во время допроса она сообщила, что ее китайский друг по имени Чарльз сказал ей посетить мероприятие под эгидой ООН в Палм-Бич, чтобы обсудить китайско-американские международные экономические отношения с каким-нибудь членом семьи президента США.